Министерство обороны РФ поблагодарило кадетов «Отчего края»

На торжественное мероприятие были приглашены кадеты региональной общественной организации «Военно-патриотическое объединение «Отчий край» г. Гатчины Даниил Тетерин, Даниил Горченков, Кирилл Денисов, Иван Дони, Артем Федотов и Владислав Вакулин и руководитель Владимир Михайлович Жилин.

Объединение «Отчий край» в 2023 году отметило своё 25-летие, и все эти годы одним из главных направлений нашей деятельности остается воспитание у юношей и девушек любви к Родине, а также развитие военно-прикладных видов спорта. В нашем объединении прошли обучение и воспитание более 500 человек.

В «Отчий край» приходят ребята, для которых защита Отечества не пустой звук. Они с большим интересом проходят обучение начальной военной подготовке, строевым приемам. А еще юноши и девушки активно помогают бойцам, которые участвуют в специальной военной операции. Они вырезали 4 тысячи пар стелек из пенополистирола, сделали заготовки для изготовления носилок «Фома» из строп (21 штуки). Ребята пишут письма бойцам на фронт.

Коллектив выбрал лучших для представления объединения на торжественном приеме в Доме офицеров Ленинградского военного округа. Участникам встречи были вручены благодарности от имени Общественного совета Министерства обороны Российской Федерации.

Стоит отметить, что эти ребята заняли 2 место во Всероссийском фестивале строевых приемов с оружием «Карабинеры. Новое поколение» в номинации «Групповые выступления» (жонглирование карабинами), который проводился в формате онлайн в г. Красноярске в прошлом году.

На обратной дороге домой в Гатчину делегация «Отчего края» сделала остановку в деревне Зайцево - у мемориала мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.

Владимир Жилин,

руководитель военно-патриотического объединения «Отчий край»