Волшебное кружево Надежды Максимовой

Девиз автора выставки: «Я без дела не скучаю: шью, вяжу и вышиваю!». Действительно, мир увлечений делает нашу жизнь интереснее и насыщеннее, позволяет больше узнать, многому научиться и с пользой провести свободное время.

Надежда Максимова родилась в городе Валдай Новгородской области. Окончила Витебский индустриально-педагогический техникум и по распределению приехала работать в Гатчину. Затем Надежда Яковлевна окончила университет по специальности «Технология и предпринимательство».

Вся трудовая деятельность Надежды Максимовой прошла в воспитании и обучении подрастающего поколения очень нужным и важным профессиям – закройщика и конструктора-модельера швейной промышленности. Жизнь Надежды Яковлевны неразрывно связана с творчеством — это и изготовление коллекций одежды, и участие в многочисленных выставках.

Вязанием крючком Надежда Яковлевна занимается три года. «Очень увлекательно и интересно работать, когда видишь результат своего труда, - признаётся она. - Хочется, чтобы и молодое поколение творило, создавая своими руками авторские изделия в сфере своих увлечений».