В Гатчинском районе завершен досрочный период ГИА

Для обеспечения технической подготовки и отработки соответствующих технологий, применяемых в ходе ЕГЭ, 5 марта 2024 года Гатчинский муниципальный район принял участие во всероссийском тренировочном мероприятии по биологии с применением технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов.

«Досрочный период ЕГЭ прошел без нарушений, в соответствии с установленным Порядком. Педагоги и специалисты, задействованные в организации экзаменационной кампании в досрочный период, провели экзамены качественно. Вне зависимости от количества участников, экзамены проводились в соответствии с обязательными требованиями. Объективность контролировали общественные наблюдатели», – отметил руководитель пункта проведения экзамена Валерий Иванович Хямяляйнен.

Участник досрочного периода Роман поделился с нами своими ощущениями после ЕГЭ по биологии: «Обстановка в пункте приема экзаменов спокойная и доброжелательная. Задания в целом не очень сложные, они типизированные в рамках ЕГЭ. Самое сложное для меня - это не допустить ошибку. Я старался сконцентрироваться, и, надеюсь, это мне помогло».

Основная часть зарегистрированных на ЕГЭ участников приступят к сдаче экзаменов в основной период государственной итоговой аттестации, который пройдет с 23 мая по 5 июля. В этот период экзамены сдадут 763 участника.

Напомним, что в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускники прошлых лет будут сдавать экзамены в резервные дни основного периода.

В соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина, которое было озвучено Федеральному собранию 29 февраля 2024 года, обучающимся разрешено 4-5 июля 2024 года пересдавать ЕГЭ по одному из предметов по выбору до поступления в ВУЗ. При этом засчитываться будет только второй результат. Предыдущий будет аннулирован вне зависимости от того каким он был – выше или ниже, чем второй.