«Незеркальные отражения» Галины Кузнецовой

В воскресенье, 14 апреля, в библиотеке состоялась творческая встреча с художницей. Пообщаться с Галиной Степановной Кузнецовой и полюбоваться ее работами собрались художники и музыканты, друзья, родные и близкие из поселка Елизаветино, Гатчины, Санкт-Петербурга.

Галина Кузнецова родом из Белоруссии. Вырастила пятерых детей. Начиная с 2014 года, вместе со своим мужем, писателем Георгием Тарасовым, живёт в поселке Елизаветино. Как она признаётся, с выходом на пенсию у неё началась новая жизнь, проснулись все юношеские увлечения, связанные с творчеством — живописью, музыкой, поэзией.

- Я очень любила рисовать в школе. Училась рисовать карандашом сама, по учебнику, - говорит Галина Степановна. - Сохранился единственный карандашный рисунок тех лет — портрет моей бабушки (его можно увидеть на выставке). С выходом на пенсию у меня появилось много новых друзей, и среди них художник Владимир Колбасов. Он увидел тот самый мой детский рисунок и сразу же порекомендовал меня своему коллеге Петру Семенову. Петр Викторович стал моим первым учителем. Я начинала с нуля — карандашные рисунки, работы в цвете, акварели...

Спустя несколько лет художница захотела овладеть техникой пастели и начала заниматься в студии члена Союза художников России, признанного мастера пастели Евгения Дубицкого. Многолетние занятия искусством принесли великолепные плоды. Первая выставка пастелей Галины Кузнецовой открылась в поселке Елизаветино, в сельской библиотеке, которой руководит Татьяна Евдокимова. Нежные, глубокие, буквально пронизанные светом пейзажные работы сразу же произвели огромное впечатление и на обычных зрителей, и на знатоков живописи. Теперь с работами Галины Кузнецовой можно познакомиться и в Гатчине.

Своими впечатлениями о выставке Галины Кузнецовой поделились почётные гости вернисажа, члены товарищества «Акварельный класс», объединившего лучших акварелистов Санкт-Петербурга - Владимир Колбасов, Пётр Семёнов, Анатолий Засидкевич, Евгений Дубицкий.

- Работы великолепные — абсолютно зрелые, законченные, - говорит член Санкт-Петербургского Союза художников Владимир Колбасов. - Я очень рад, что у учителей Галины Степановны такая ученица, вобравшая всё самое лучшее из их творчества и мастерства, при этом сохранившая свою индивидуальность. То, чему она научилась у них, стало для неё инструментом. Художник говорит своим языком, своей душой, своим взглядом, облекая свой монолог в отличную техническую форму, которую дали ему учителя.

- Как учитель, я, конечно, очень рад и доволен, что выставка получилась такой прекрасной, - говорит член Союза художников России Евгений Дубицкий. - В ней отразился результат десяти лет нашей совместной деятельности и занятий пастелью в студии. Пастель - техника такая же сложная, как и акварель, и Галина Степановна овладела ею в совершенстве. Но главное впечатление, которое оставляют эти работы — понимание, что именно природа стала источником безграничного вдохновения для художницы. В основе её успеха и достижений лежат громадная любовь к природе и восхищение ею, и это передано художником в полной мере. Уверен, это только начальный период в творчестве Галины Кузнецовой, дальше будут новое восхищение красотой и новые достижения...

Высоко оценил работы Галины Кузнецовой и гатчинский художник, член Союза художников России и Союза акварелистов Санкт-Петербурга Анатолий Засидкевич.

- Конечно, Галине Степановне очень повезло, что она прошла школу таких мастеров, как Пётр Семёнов и Евгений Дубицкий, - говорит Анатолий Фёдорович. - Я сам педагог и могу сказать, что обучить ученика техническим приемам, дав ему основы рисунка и живописи, то есть, «букву» творчества — это даже не полдела, это очень мало. Другое дело, чтобы этот ученик в дальнейшем знал, как эту «букву» применить, как из неё сделать настоящее произведение искусства, будь то литература, поэзия или живопись. И для этого уже понадобятся качества всесторонне развитой личности — это и природные задатки, и склонность к самосовершенствованию и самообразованию, и широта философского мышления. Всё это есть в работах Галины Кузнецовой...

Вернисаж Галины Кузнецовой продолжился небольшим концертом. Музыка занимает особое место в жизни Галины Степановны. Она регент хора Николо-Пятницкой церкви в деревне Ильеши Волосовского района. Гостей выставки художница порадовала проникновенным исполнением песен Булата Окуджавы. Музыкальные подарки также приготовили музыкант, бард из посёлка Елизаветино Роман Волков и Елизаветинский хор.

Выставка «Незеркальные отражения» Галины Кузнецовой продлится в библиотеке им. А.С. Пушкина до 15 мая.

Юлия Лысанюк