Когда сердце «стреляет» в голову

- Ишемический инсульт – звучит страшно…

- Так и есть. Ишемический инсульт – это грозное заболевание, связанное с полным прекращением или резким снижением кровотока в мозговых артериях. Последствия инсульта катастрофические. Инсульт – преобладающая причина инвалидизации населения. По данным Национального регистра инсульта, 31% пациентов, перенесших инсульт, нуждаются в посторонней помощи для ухода за собой, 20% не могут самостоятельно ходить, и лишь 8% выживших пациентов могут вернуться к прежней работе.

- И причина, как обычно, не одна?

- К сожалению, да. Как это часто бывает, причин много. В немалой части случаев – около 36% – причины ишемического инсульта не будут выявлены. В 16% случает причиной будет атеросклероз артерий, питающих го-ловной мозг. А вот в 29% «виновато» сердце. Вот о двух последних вариантах я и хотел бы поговорить. Почему? Во-первых, суммарно это самые частые варианты ишемического инсульта. Во-вторых, в этих случаях мы можем помочь.

Итак, первая причина – атеросклероз. Здесь все, как в коронарных артериях, да и в других артериях тоже. Мы годами и даже десятилетиями «растим» атеросклеротические бляшки, которые рано или поздно перекрывают артерию и вызывают ишемический инсульт. Либо на поверхности этой бляшки образуются тромбы, которые могут мигрировать в более мелкие артерии головного мозга и перекрывать их.

Точно такие же тромбы могут образовываться в сердце. Например, при мерцательной аритмии – тромбы образуются в предсердиях. При постинфарктных аневризмах сердца тромбы образуются в левом желудочке сердца. При поражении клапанного аппарата, эндокардитах и т.д. Причин много, исход один – мы имеем перекрытую артерию.

- А дальше?

- А дальше время идет на секунды, даже миллисекунды. Времени почти нет, каждая секунда – это гибель миллионов нейронов. Как следствие, инвалидность или смерть.

- Нужна срочная операция?

- Не просто операция. Нужна слаженная и быстрая работа на всех этапах оказания медицинской помощи. Легче объяснить на примере.

23 февраля в первичное сосудистое отделение поступил мужчина 1966 года рождения с клиническими проявлениями инсульта – три часа от начала. Все сработали максимально быстро. Бригада скорой помощи доставила пациента без промедлений. Неврологи, видя картину ишемического инсульта, провели все необходимые обследования: компьютерную томографию головного мозга, КТ-ангиографию сосудов головного мозга. Видя перекрытую артерию, пациента перевели на наше отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Выяснилось, что у него закрыта среднемозговая артерия, которая питает почти целое полушарие головного мозга. Последствия такого инсульта: человек лишается дара речи, половина тела обездвижена. Зачастую, это лежачие пациенты, требующие ухода.

Мы сделали операцию по удалению тромба – восстановлению кровообращения.

- Как вы проникли в мозг?

- В данном случае через руку, хотя чаще оперируем через бедро. Но суть операции не меняется – делается прокол артерии, вводится инструмент, который доходит до пораженного участка. Все, естественно, под визуаль-ным рентгенологическим контролем, ход операции записывается.

- Операция идет под наркозом?

- В большинстве случаев под местной анестезией. Наркоз требуется редко и только тогда, когда человек не может спокойно лежать, крайне возбужден – мешает работать. При инсульте часто случаются нарушения пове-дения. В других случаях общий наркоз не нужен.

На записи хорошо видно, как проходила операция. В зоне окклюзии (закупорки) артерии расправляется ловушка для тромбов – стент-ретривер. Одновременно подводится специальный катетер, к которому подключен ва-куумный насос. Получается двойное воздействие: часть тромбов фиксируется в ловушке, а часть засасывается в катетер, как пылесосом.

Первым этапом мы восстановили нисходящий ствол среднемозговой артерии. Но был еще закрыт ход наверх – на записи хорошо видны эти закрытые участки артерии, и вторым этапом мы зашли в ту ветку, которая закрыта, и восстановили ее. Иногда получается открыть сразу все. Вот конечный результат: здесь была окклюзия – закупорка, и этот участок мозга кровью не питался. И вот после: полностью восстановленный кровоток.

- И все? Инсульт «прошел»?

- Справедливости ради надо заметить, что такой хороший результат мы получаем не всегда. Но, восстанавливая кровоток в закрытой артерии, мы боремся за вероятность благоприятного исхода. Даже частичное восста-новление движений в конечностях, возможность разговаривать или хотя бы самостоятельно глотать, сидеть без посторонней помощи – все это значительно улучшает прогноз для человека. К счастью для данного пациента, у него полностью восстановилось движение в руке и в ноге, вернулась речь. А это говорит о том, что он может нормально жить дальше, трудиться, заниматься спортом, ездить на охоту, на рыбалку. Только обязательно принимать таблетки.

- Для разжижения крови?

- Скорее всего, у него есть нарушения ритма сердца, которые надо выявить и назначить терапию.

- Инсульт может быть связан с аритмией?

- Инсульт часто связан с сердечным ритмом. Эта «эмболия издалека» вызвана нарушением ритма – как правило, фибрилляцией предсердий. Поэтому все пациенты с фибрилляцией предсердий должны принимать препараты, разжижающие кровь (если нет противопоказаний). Есть современные лекарства, которые не требуют постоянного контроля МНО.

- Вячеслав Валерьевич, получается, сегодня можно путем малоинвазивной операции устранить инсульт и его последствия?

- К сожалению, не всегда, не в каждом случае и только в первые часы. Сегодня много «запоздалых» инсультов с давностью больше суток. Человек упал, окружающие не поняли, что произошло, и решили – отлежится, а в результате – необратимые изменения. Мы можем помочь только в узком временном коридоре. Мозговые клетки гибнут гораздо быстрее, чем какие-либо другие. Мы не можем помочь вчерашнему инсульту.

- В течение какого времени надо успеть доставить человека в больницу?

- В идеале, в первые шесть часов. А вообще, чем раньше инсульт поступит к нам в отделение, тем больше шансов помочь. И человек восстановится. В противном случае есть опасность навредить: если резко запустить кровоток в мозг после длительной закупорки, может произойти геморрагический инсульт.

- Можно ли предупредить инсульт? Например, проверить состояние сосудов?

- Да, как бы банально это ни звучало, всегда легче предупредить, чем лечить. Необходимо выявлять и лечить нарушения ритма сердца. Регулярно проверять состояние артерий шеи, самое простое – это дуплексное ска-нирование шейных сосудов.

Вообще, многое зависит и от самих людей. К сожалению, у нас очень низкая образованность населения касательно болезней – причин их возникновения и профилактики. Мы как врачи общаемся с пациентами уже пост-фактум, когда болезнь развилась, а должны намного раньше. Нужно проводить ликбез, прививать здоровый образ жизни, учить распознавать первые симптомы болезней и т.д. Борьба с заболеваниями – это совместные усилия и докторов, и пациентов.

Беседовала Екатерина Дзюба