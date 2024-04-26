С жителями Гатчинского района обсудили проблемы экологии

Главное из его заявлений:

— с 1 апреля Ленобласть больше не вывозит свои отходы на гатчинский полигон «Новый Свет – ЭКО», отныне полигон принимает только отходы из Санкт-Петербурга. Окончательно решить проблему сможет закрытие полигона, которое должно произойти после того, как будут введены в строй новые мощности по переработке отходов;

— Комитету Ленобласти по обращению с отходами поручено проработать предложение активистов — организовать в микрорайоне «Аэродром» и в центральной части Гатчины специальные пункты по приему вторсырья;

— «Экотехнопарк», планы по строительству которого обсуждаются, не является объектом обращения с отходами;

— Предложение активистов об инвентаризации работы предприятий в промзоне Гатчины на предмет экологической безопасности и эко-совместимости друг с другом будет рассмотрено с участием всех профильных органов исполнительной власти Ленобласти.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области