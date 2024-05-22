Патриоты Гатчинского района

В большом зале Дома культуры города Гатчины в этот день собрались жители Гатчинского района разного возраста и разных профессий, которых объединяет деятельная любовь к малой родине – все они активно участвуют в общественной жизни, являются инициаторами социально значимых проектов. В этом году среди лауреатов конкурсов много волонтеров, помогающих участникам СВО и членам их семей.

Гостей церемонии тепло приветствовали глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских.

- Из всех наград, которые существуют, самая ценная для человека – это общественная награда. Это признание заслуг со стороны твоих земляков, которые по достоинству оценили твой вклад в развитие малой родины. Я от души поздравляю вас с победой в конкурсе. Желаю доброго здоровья, семейного благополучия и успехов во всех добрых начинаниях, - сказал Виталий Филоненко.

От администрации Гатчинского муниципального района лауреатов конкурсов поздравила Ольга Мясникова.

- За эти 25 лет конкурсы «Женщина года» и «Человек слова и дела» не утратили своей значимости и актуальности. Но каждый год уникальный, потому что участники конкурса охватывают новые направления деятельности. В этом году среди лауреатов много лидеров общественно значимых инициатив, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей, - отметила Ольга Мясникова.

«Женщина года»

Победителем конкурса «Женщина года» 2023 года стала Антонина Владимировна Нагорная, директор культурного центра «Дом Исаака Шварца» в пос. Сиверский. В 2023 году при личном участии Антонины Владимировны было проведено благоустройство территории концертно-выставочного зала, а также прошел цикл торжественных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения композитора. Выпущен юбилейный нотный набор, включающий в себя пять нотных сборников произведений композитора для музыкальных школ и участников концертов. Записан диск камерной музыки с участием замечательного пианиста Алексея Гориболя.

Лауреаты конкурса «Женщина года» 2023 года:

- Нина Алексеевна Чернова – оказывает разнообразную помощь участникам СВО и их семьям, работает в команде благотворительного фонда «Ленинградский тыл». Нина Алексеевна является волонтером, а также социальным координатором государственного фонда «Защитники Отечества» по Гатчинскому району.

- Ангелина Игоревна Высоцкая – с 2022 года работает заместителем директора и куратором проектов АНО «Наследие». Ведет активную волонтерскую деятельность, участвует в организации и сборе гуманитарной помощи в зону СВО, семьям участников СВО, в военные госпитали Ленинградской области, многодетным семьям Гатчинского района.

- Анна Евгеньевна Плиска – работает зоотехником в четырех крестьянско-фермерских хозяйствах. С осени 2022 года в качестве волонтера активно участвует в помощи бойцам СВО.

- Ирина Юрьевна Герасимчук – заместитель главы администрации Вырицкого поселения, организатор различных мероприятий для молодежи и женсовета. При ее непосредственном участии организованы пункты сбора гуманитарной помощи, налажены взаимоотношения с членами семей мобилизованных и добровольцев. Ирина Юрьевна является социальным куратором семей участников СВО Вырицкого поселения.

- Надежда Михайловна Иванова – вдова ветерана Великой Отечественной войны, работала мастером в цехе приборов завода «Дружная Горка». После начала СВО Надежда Михайловна активно включилась в оказание помощи участникам СВО.

- Светлана Ивановна Спиридонова – заведующая Сиверской библиотекой им. А.Н. Майкова. Стаж библиотечной работы – 45 лет. В 2023 году в ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры» заняла первое место в номинации «Лучшая библиотека Ленинградской области».

- Елена Анатольевна Судакова – главный библиотекарь Таицкой поселковой библиотек», стаж работы - более 30 лет. Активно принимает участие в общественных и культурных мероприятиях посёлка.

- Ксения Юрьевна Макарова – жена военнослужащего, находящегося в зоне СВО. В это непростое время для нашей страны она занимается активной волонтерской деятельностью, является организатором благотворительных акций «Своих не бросаем. Большие Колпаны».

- Жанна Викторовна Кюне - учитель начальных классов

Войсковицкой школы №2. С 2022 года является советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Оказывает неоценимую помощь в сборе и доставке гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне СВО.

- Татьяна Валерьевна Балобанова – с 2005 года является депутатом Кобринского поселения. Активно участвует во всех мероприятиях по благоустройству поселения, организует поздравления ветеранов на День Победы, входит в число организаторов ежегодных соревнований «Карташевская лыжня».

- Ольга Валерьевна Голова – мама 10 детей. В настоящее время супруг проходит военную службу по контракту в зоне СВО. Ольга Валерьевна и её дети принимают участие в мероприятиях Гатчинского района, Ленинградской области и даже России, представляя родной поселок на различных уровнях. В 2023 году стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».

- Светлана Николаевна Хяргинен – методист Рождественского сельского дома культуры. Ее сын в настоящее время находится в зоне СВО. Вместе с мужем активно занимается организацией плетения маскировочных сетей для СВО.

- Наталья Урховна Папко – мама троих детей, является руководителем ООО «Феникс-недвижимость». Активно участвует в жизни Сусанинского поселения. Благодаря ее упорству и способности договариваться смогла много добиться для благоустройства деревни Заборье.

- Людмила Анатольевна Алесина – пенсионер. Активно занимается общественной жизнью в поселении, помощью участникам СВО, принимала активное участие в изготовлении блиндажных свечей в духовно-просветительском центре Покровского собора в Гатчине, организовала работу по плетению маскировочных сетей в деревне Сяськелево.

«Человек слова и дела»

Победителем конкурса «Человек слова и дела» 2023 года признан Сергей Сергеевич Газданов. С 2015 года является руководителем ООО «Балттехмаш», которое находится на территории Таицкого поселения. С начала СВО Сергей Сергеевич принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи военнослужащим, оказал финансовую помощь в покупке дорогостоящего оборудования: приборов ночного видения и раций для участников специальной военной операции.

Лауреаты конкурса «Человек слова и дела» 2023 года:

- Михаил Анатольевич Киселёв – предприниматель, оказывает спонсорскую помощь Вырицкой детской секции бокса в проведении турниров. Построил за свой счет несколько скважин, в том числе для организации хоккейной площадки и водоснабжения частных объектов нуждающихся граждан.

- Денис Сергеевич Ермолин – научный сотрудник Кунсткамеры, глава старообрядческой общины д. Лампово, занимается

изучением и сохранением культурного наследия старообрядцев д. Лампово, в том числе создал музей русской старины, возродил проведение майской Никольской ярмарки как центрального события общины.

- Виктор Абрамович Тюнни – почти 40 лет отработал в Ленинградском управлении подземного хранения газа, с 1993 года избран старостой деревни Большие Колпаны. Активно участвует в общественной жизни поселения, является участником движения #МЫВМЕСТЕ.

- Александр Валерьевич Кузьменко – с 2014 года активный участник и автор социально значимых проектов на территории Гатчинского района. В настоящее время работает педагогом дополнительного образования в Войсковицкой школе № 2, где активно развивает ученическое самоуправление, принимает активное участие в организации сбора и доставки гуманитарной помощи в зону СВО.

- Сергей Анатольевич Смирнов – директор Управления социально-бытового обслуживания Елизаветинского поселения. Куратор семей участников СВО.

- Дмитрий Александрович Гаврилов – с 2014 года занимается кузнечным делом, основал производство «Мастерская-кузня» в деревне Пижма. Занимается облагораживанием памятных мест и площадок Кобринского поселения.

- Сергей Васильевич Якименко – глава администрации Пудомягского поселения. После начала СВО принял участие в сборе и доставке гуманитарной помощи жителям Донбасса. Активно поддерживает мобилизованных и членов их семей, оказывая содействие в решении различных вопросов в составе группы волонтёров «Летучий отряд».

- Андрей Николаевич Клементьев – руководитель поискового отряда «Искра», участвовал в поднятии останков погибших мирных граждан в парке Сильвия города Гатчины, организатор патриотических уроков и выставок «Цитадель», на которых в доступной форме рассказывает о результатах поисковых экспедиций. С 2022 года оказывает помощь солдатам, находящимся на СВО.

- Александр Альбертович Хяргинен – водитель пожарной машины в аэропорту Пулково. Вместе с супругой заботятся о бездомных кошках и собаках. Принимает активное участие в общественных мероприятиях Рождественского поселения, активно занимается организацией плетения маскировочных сетей для СВО в Рождественском и Батовском сельских домах культуры.

- Игорь Юрьевич Епихин – работает дворником в МУП ЖКХ «Сиверский». Активно занимается благоустройством, участвует в субботниках, в том числе по благоустройству воинских захоронений.

- Владислав Евгеньевич Сухорский – активно участвует в благотворительных акциях, передает в детские дома Санкт-Петербурга и Ленинградской области продукты, вещи, игрушки, профинансировал ремонт тротуара и заасфальтировал дорогу между многоквартирными домами в Военном городке поселка Сиверский. Помогает военнослужащим в зоне СВО.

Андрей Соколов