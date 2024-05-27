Из путешественниц – в послы туризма

Впервые в России проходит конкурс, который откроет новые возможности для талантливых и активных любительниц активного отдыха и путешествий.

Миссия конкурса – найти участниц из всех уголков России, которые станут послами внутреннего туризма и социальных проектов.

Цели конкурса: привлечь внимание общественности к развитию внутреннего туризма и раскрыть красоту каждого уголка нашей страны, популяризировать местные достопримечательности и культурные объекты, чтобы каждый смог открыть для себя новые удивительные места для путешествий, рассказать во всеуслышание о продукции местного производства, ведь в каждом регионе есть нечто особенное и уникальное.

Участницами конкурса могут стать представительницы всех регионов РФ старше 18 лет.

Желающим необходимо подать заявку, подготовить и направить организаторам видеовизитку, в дальнейшем – им предстоит соревнуются в интеллектуальных и творческих конкурсах. В финале – дефиле и защита презентации о своем регионе. Конкурсантки, прошедшие отборочный тур, могут выиграть 500 тысяч рублей и бесплатное путешествие на Алтай.

Подробное положение о конкурсе — на сайте леди-туризм.рф.