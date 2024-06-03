Школьники из Коммунара – против коррупции

От лица губернатора 47 региона руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, председатель комитета образования Гатчинского района Марина Шутова вручили дипломы и подарки ученикам 11 класса Коммунаровской школы №2 Андрею Васильеву и Валерии Фильковой, а также их наставнику Сергею Никитину.

Ребята в своей творческой работе продемонстрировали осознанную позицию в отношении коррупции. Они смоделировали ситуацию взяточничества, визуализировали в инфографике причины, последствия и методы противодействия коррупции.