Предприятиям Ленобласти — больше актуальных банковских услуг

Документ о взаимодействии между Правительством Ленинградской области и Акционерным коммерческим банком «Банк Новиком» подписали губернатор Александр Дрозденко и председатель правления банка Елена Георгиева.

«Мы развиваем сотрудничество с различными банками — как с универсальными, так и со специализированными. Ленинградская область открыта для финансовых организаций, которые предлагают актуальные услуги — как в части кредитования промышленности, так и в части размещения свободных денежных средств. Мы планируем совместные мероприятия по кредитованию малого и среднего бизнеса Ленинградской области, в том числе с использованием механизма поручительства «Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитной компании», — пояснил Александр Дрозденко.

«Банк Новиком» осуществляет деятельность в сфере предоставления банковских услуг с 1993 года. Приоритетным направлением деятельности банка является финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей.

В числе клиентов Банка — высокотехнологичные предприятия машиностроения, нефтегазового комплекса и авиастроения. Банк входит в 20 крупнейших банков России. Региональная сеть охватывает 25 субъектов Российской Федерации. Филиалы и офисы Банка находятся в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Туле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Тольятти, Самаре и других городах России. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности.