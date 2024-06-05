В Гатчинской больнице прошли учения
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района совместно с 18 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области провели пожарно-тактическое учение и тренировочную эвакуацию в Гатчинской клинической межрайонной больнице.
Эвакуация больниц имеет свои характерные особенности. Одна из сложностей связана с ограниченной мобильностью некоторых пациентов, а также с небольшим количеством медицинского персонала, на который ложится большая часть ответственности за оперативную эвакуацию всех пациентов.
В каждом пожарно-тактическом учении были разные вводные по очагу пожара и по наличию в здании пострадавших.
Каждая отработка учения и эвакуации начинается с момента обнаружения условного очага пожара рабочим персоналом и оперативным звонком в пожарную охрану. После чего происходит тренировочная эвакуация рабочего персонала из здания больницы.
Далее работники пожарной охраны по приезду на место вызова проводили боевое развертывание, спасали пострадавших и приступали к тушению условного пожара в здании больницы.
По окончанию учений с персоналом Гатчинской КМБ провели итоговое обсуждение. Также был проведён инструктаж на тему пожарной безопасности. Были указаны ошибки в действиях персонала по эвакуации и сообщению о пожаре в пожарную охрану.
ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области