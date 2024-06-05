В Гатчинской больнице прошли учения

Эвакуация больниц имеет свои характерные особенности. Одна из сложностей связана с ограниченной мобильностью некоторых пациентов, а также с небольшим количеством медицинского персонала, на который ложится большая часть ответственности за оперативную эвакуацию всех пациентов.

В каждом пожарно-тактическом учении были разные вводные по очагу пожара и по наличию в здании пострадавших.

Каждая отработка учения и эвакуации начинается с момента обнаружения условного очага пожара рабочим персоналом и оперативным звонком в пожарную охрану. После чего происходит тренировочная эвакуация рабочего персонала из здания больницы.

Далее работники пожарной охраны по приезду на место вызова проводили боевое развертывание, спасали пострадавших и приступали к тушению условного пожара в здании больницы.

По окончанию учений с персоналом Гатчинской КМБ провели итоговое обсуждение. Также был проведён инструктаж на тему пожарной безопасности. Были указаны ошибки в действиях персонала по эвакуации и сообщению о пожаре в пожарную охрану.





ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области