Кому миллион?

Финансовая поддержка перспективных и значимых проектов активно оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»,

основной задачей которого является увеличение числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а также повышение качества ведения предпринимательской деятельности.

Получите финансовую поддержку на свой проект, став участником конкурса!

Участников конкурса и их проекты будут оценивать по таким критериям, как перспективность и актуальность проекта, значимость для социально-экономического развития региона, опыт, квалификация участника и вложение им в проект собственных или заемных средств. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 20 июля.

Лучшие в каждой номинации получат гранты в сумме до 1 млн рублей в зависимости от стоимости проекта.

В 2024 году отбор осуществляется по следующим номинациям:

1) «Лучший бизнес-проект «Бизнес для семьи».

2) «Лучший бизнес-проект «Заботливый бизнес».

3) «Лучший бизнес-проект «Местный бренд Ленинградской области».

Прием заявок осуществляется в электронном виде посредством государственной информационной системы Ленинградской области «Прием конкурсных заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий» (https://ssmsp.lenreg.ru ) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.