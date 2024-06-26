Кому миллион?
Открыт прием заявок на ежегодный региональный конкурс «Проект на миллион»!
Финансовая поддержка перспективных и значимых проектов активно оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»,
основной задачей которого является увеличение числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а также повышение качества ведения предпринимательской деятельности.
Получите финансовую поддержку на свой проект, став участником конкурса!
Участников конкурса и их проекты будут оценивать по таким критериям, как перспективность и актуальность проекта, значимость для социально-экономического развития региона, опыт, квалификация участника и вложение им в проект собственных или заемных средств. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 20 июля.
Лучшие в каждой номинации получат гранты в сумме до 1 млн рублей в зависимости от стоимости проекта.
В 2024 году отбор осуществляется по следующим номинациям:
1) «Лучший бизнес-проект «Бизнес для семьи».
2) «Лучший бизнес-проект «Заботливый бизнес».
3) «Лучший бизнес-проект «Местный бренд Ленинградской области».
Прием заявок осуществляется в электронном виде посредством государственной информационной системы Ленинградской области «Прием конкурсных заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий» (https://ssmsp.lenreg.ru ) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.