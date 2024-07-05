Ленинградская область – казачий край!

– Здорово дневали! – этим традиционным приветствием встречает меня атаман ОКО «Областной отдел» Дмитрий Смирнов. Радушный возглас означает – «Как день провели?» И правильный, казачий ответ на него – «Слава Богу!».

Услышать это приветствие сегодня можно в разных уголках Ленинградской области. В структуру «Областного отдела» входит 20 первичных обществ. В своих районах, городах и посёлках они занимаются популяризацией самобытной казачьей культуры, охраной общественного порядка, противопожарной безопасностью и даже помогают властям в вопросах воинского учёта. И всё это – не самодеятельность, а служба, которая регулируется федеральным законом № 154 «О государственной службе Российского казачества».

– Казаки тесно работают с комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области. Каждый квартал проходит заседание рабочей группы по делам казачества. Например, на последнем заседании мы отчитывались о том, что было сделано за прошедшее полугодие. Не забываем говорить и о будущем – уже обсудили планы реализации стратегии государственной политики в отношении Российского казачества, –рассказывает Дмитрий.

Среди задач, выполненных за первое полугодие – охрана порядка на государственных и религиозных праздниках, помощь сотрудникам полиции на местах в их непростой работе. К тому же у каждой общины есть своя специфика – например, казаки из Соснового Бора активно занимаются военно-патриотическим воспитанием.

– Ещё в начале 90-х появился казачий Кадетский класс имени Б.П. Крамарова. Сперва он появился как небольшой клуб при частной школе, а сейчас работает в системе дополнительного образования при Доме детского творчества. Для казачат созданы все условия: отличные помещения, инвентарь, тир, лазертаг, плац, – поделился Дмитрий Смирнов.

Образование и привлечение молодёжи – не пустые слова для казаков, для них важно ориентировать подрастающее поколение на традиционные ценности и правильных героев. В этом плане не отстаёт и Гатчина – здесь работает военно-патриотический клуб «Отчий край». Казаки и казачата даже сформировали собственное отделение почётного караула.

– Наших ребят приглашают на все торжественные мероприятия, связанные с возложением цветов, приездом высоких делегаций. Они занимают ведущие места среди почётных караулов, это своеобразная визитная карточка Гатчины. Казачата также увековечивают память наших бойцов, павших во время Великой Отечественной войны, – рассказывает атаман.

А Подпорожье славится воспитанниками хуторского казачьего общества «47-я сотня». Ребятишки из фланк-группы «Атаманские внуки» лихо показывают своё мастерство во фланкировке холодным казацким оружием.

Что касается непосредственно казачьей службы, то одно из самых важных направлений здесь – охрана государственной границы. Например, в Кингисеппском районе – в Ивангороде – казаки регулярно выходят на дежурство вместе с пограничниками.

Символично, что 30 июня именно в стенах Ивангородской крепости прошёл казачий круг в честь нового казачьего общества, которое было организовано здесь совсем недавно. К слову, «кругом» здесь называют общее собрание, на котором казаки принимают самые важные решения – от выборов атамана до посвящения новобранцев в свои ряды.

Кстати, влиться в ряды казачества может любой ленинградец старше 18 лет. Желающий должен рассказать о своей мотивации, а также продемонстрировать знание истории родной страны. После чего новобранца ждёт испытательный срок и детальное погружение в новый уклад жизни.

Самоотверженно и храбро ленинградские казаки защищают Родину и в зоне специальной военной операции. В качестве добровольцев вместе с другими казаками Северо-Запада они несут службу в батальоне «Балтика». Да и в тылу их сослуживцы времени не теряют: активно собирают гуманитарную помощь для наших защитников. Это и дроны, и автомобили высокой проходимости, и маскировочные сети, и окопные свечи, и строительные материалы. Всё передается из рук в руки и уже на передовой распределяется по подразделениям.

И где бы ни оказался ленинградский казак – на линии фронта, в патруле по родному посёлку или на фестивале народной культуры – к своим обязанностям он будет относиться с искренним рвением. Следуя древнему девизу: «Душу – Богу, сердце – людям, Отечество и честь – никому».

Александра Родионова

Фото: ОКО «Областной отдел»