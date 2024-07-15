Переходим от слов к делу

О проекте обновления и развития исторического центра Гатчины с учетом вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот и трансформации всего городского туризма говорили расширенным составом. Вместе с командой гатчинской администрации во главе с Людмилой Нещадим в режиме видеоконференции в совещании участвовали московские эксперты в области строительства и городского развития, в том числе эксперт Минстроя, московские ученые, архитекторы, руководители проектных компаний.

Концепция проекта культурно-туристического квартала на территории исторического центра Гатчины учитывает новые нормативно-правовые документы, дальнейшее развитие города и сферы туризма как одного из важных секторов экономики Гатчины.

Концепция – не сам проект, а только вектор развития города с учетом многочисленных объектов культурного наследия, которыми располагает Гатчина. Как отметила Людмила Нещадим, важно, чтобы они были вовлечены в городскую инфраструктуру и экономику.

Основные постулаты по превращению туризма в сектор экономики обсуждаются в Гатчине на разных уровнях не меньше 20 лет. И все слабые стороны городского туризма общеизвестны. В этот раз говорили о необходимости синхронизировать уже работающие программы, и, чтобы проект жил, правильно распределить финансирование. Ведь в Гатчине заявлен не только правительственный и деловой квартал, но и фестивальный центр. А еще нужно обеспечить связанность территорий города. И не только благоустроить дворы, но так преобразить их, чтобы они тоже работали на туризм.

По мнению разработчиков концепции, «пришло время масштабироваться и комплексно подходить к этому вопросу». В этом они готовы оказывать помощь.

Предполагается насытить Гатчину туристическими объектами и сделать город ключевой точкой для туристов, посещающих Гатчинский район и все ближайшие города. Также ставится задача проработать территорию, на которую зайдут инвесторы, и определить, кто будет управлять проектом.

- Важен не красивый креативный проект, а его реализация. Мы готовы это сделать и взять на себя функцию управления. Важно учесть ваши требования и уже существующие проекты и программы, но это будет уже внутри концепции, - отметила директор компании «Комплексное развитие исторических территорий» Ирина Демченко. - Концепция утверждает необходимость сохранения того, что осталось. А его много – исторический центр Гатчины очень красивый. Гатчина - знаковая территория для истории России и Ленобласти. Хочется не только сохранить объекты культурного наследия и глубокие исторические смыслы, но и подчеркнуть их.

В центре внимания оказался и порядок финансирования, в частности, разработка мастер-плана. Именно этот инструмент, имеющий строго утвержденные стандарты, позволяет получать финансирование по этой линии.

Людмила Нещадим сообщила о начале работы над мастер-планом.

- В августе на совете депутатов будем предусматривать средства на эту работу. Буду признательна экспертам за рекомендации. Качество технического задания - очень важный момент на данном этапе. Мы должны разработать не «документ ради документа», а документ, который послужит очередным шагом для реализации концептуальной задачи дальнейшего сбалансированного развития нашего города, - сказала глава администрации.

Эксперты просили уточнить, есть ли будущее у уже защищенного командой администрации в московском центре «Сколково» проекта по программе «Гостеприимные города». В том числе по созданию в городе на уже имеющихся площадках научно-культурного центра, который бы нес просветительские, экономические и туристические функции.

- К идее нужно применить механизм реализации. Мы нашли людей, которые помогут нам в этом. Рассчитываем на ресурсы нашего бюджета, нашего бизнес-сообщества, и будем заявляться в проекты, - сказала Людмила Нещадим.

В связи с обсуждением развития города затронули и судьбу проекта «Гатчина – столица Ленобласти».

- Паспорт проекта «Гатчина – столица Ленинградской области» переработан. Мы в очередной раз будем защищать его в правительстве, чтобы после утверждения, с учетом сегодняшнего обсуждения, начать его реализацию, - сообщила экспертам Людмила Нещадим.

Подводя итоги первого обсуждения концепции проекта культурно-туристического квартала, глава администрации призвала не терять время и перейти от слов к делу.

Татьяна Можаева