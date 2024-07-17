Смертельное ДТП в Дивенской
Полиция устанавливает обстоятельства столкновения «Рено» и электропоезда «Ласточки» на железнодорожном переезде в Гатчинском районе.
Рубрики: Происшествия
17 июля 2024 года в 14.40 в Гатчинском районе Ленинградской области на железнодорожном переезде станции «Дивенская» произошло столкновение электропоезда «Ласточка» и автомобиля «Рено». В результате ДТП погибли 4 человека, двое из них дети, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На месте происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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