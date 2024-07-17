Смертельное ДТП в Дивенской

17 июля 2024 года в 14.40 в Гатчинском районе Ленинградской области на железнодорожном переезде станции «Дивенская» произошло столкновение электропоезда «Ласточка» и автомобиля «Рено». В результате ДТП погибли 4 человека, двое из них дети, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На месте происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.