Участникам СВО и их семьям — комплексное сопровождение от Ленобласти

Постановление о создании службы подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С ветеранами, которые уже закончили военную службу, работает фонд «Защитники Отечества».

Новая централизованная служба возьмет на себя комплексную заботу о тех, кто еще в строю, и об их близких.

Ранее социальные кураторы в основном были закреплены за семьями участников СВО на уровне районов, теперь в рамках единой службы социальные кураторы помогут получать весь спектр поддержки – медицинскую, психологическую, юридическую и социальную по единым стандартам.