Участникам СВО и их семьям — комплексное сопровождение от Ленобласти
С 1 сентября на базе областного центра соцзащиты начнет работу служба комплексного сопровождения действующих участников СВО и их семей.
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Постановление о создании службы подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
С ветеранами, которые уже закончили военную службу, работает фонд «Защитники Отечества».
Новая централизованная служба возьмет на себя комплексную заботу о тех, кто еще в строю, и об их близких.
Ранее социальные кураторы в основном были закреплены за семьями участников СВО на уровне районов, теперь в рамках единой службы социальные кураторы помогут получать весь спектр поддержки – медицинскую, психологическую, юридическую и социальную по единым стандартам.
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