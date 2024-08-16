«Венок дружбы» на гатчинском «Подворье»

В этом году гатчинское «Подворье» проходило в 25-й раз. На конкурс была подана 61 заявка. Администрации Сиверского, Таицкого, Елизаветинского, Новосветского и Пудостьского поселений представили заявки с максимально возможным количеством участников - по пять человек. Среди конкурсантов - 42 женщины и 19 мужчин.

В открытии праздника и награждении участвовали руководители администрации Гатчинского района и Войсковицкого поселения, депутаты Законодательного собрания Ленобласти.

Торжественная часть началась с парада и представления поселений. В честь объединения поселений в Гатчинский муниципальный округ участники праздника провели церемонию «Венок дружбы». Жители поселений, читая стихи о цветах и родном крае, создали на глазах гостей цветочную композицию «Венок дружбы» - как символ единства и дружественных отношений. Венок разместился перед сценой вокруг цветочной клумбы в форме бабочки - символа Ленинградской области.

Затем на сцене настроение праздника создавали местные солисты и коллективы и шоу-группа «Иванчай».

В честь Года семьи в России и Года заботы в Ленобласти основная концепция «Подворья – 2024» звучала так: «Семья - это счастье, в ее объединении – наше богатство». Следуя этому слогану, делегации поселений - владельцы личных подсобных хозяйств и дачных участков, огородники и садоводы-любители - представили жюри и почетным гостям творческие презентации выставок своих достижений.

Жюри определяло лучших в пяти номинациях. Представляем победителей смотра-конкурса.

Победитель в номинации «Самый лучший садовый участок» - Наталья Васильева (Пудомягское поселение). Она проживает в родной деревне Покровская. После окончания лицея кулинарных искусств 30 лет проработала в Санкт-Петербурге поваром. Но связь с родной деревней не прекращала: вместе с семьей трудилась и отдыхала на приусадебном участке. В 2010 году семья Васильевых окончательно переехала в деревню в старый бабушкин дом, который перестроила так, чтобы в нем был уютный уголок для каждого члена большой семьи. Земельный участок личного подсобного хозяйства Натальи составляет 60 соток, на котором разместился родовой дом с хозяйственными постройками, приусадебный участок с яркими цветниками, детский двор для внуков и большой огород.

Наталья своим трудом превратила приусадебный участок в цветочный оазис. Здесь размещены цветниковые зоны с сотней вазонов и кашпо с элементами ландшафтного дизайна: цветочные деревья из петуньи, живая изгородь из клематисов, цветочный телец, радужная арка. Супруг, Сергей Вавилович, мастерит конструкции для дизайна сада и огорода, претворяя все задумки Натальи в жизнь.

Сорок соток отведено под огород – выращивание овощей и зеленых культур в теплицах и на открытом грунте. Наталья выращивает овощи и зелень рассадным способом и собирает три урожая за сезон.

Второе место в этой номинации заняла Татьяна Мотина (Войсковицкое поселение), третье место - Виктор Трошин (Сиверское поселение).

В номинации «Лучший пчеловод» победил Валерий Михайлов (Пудомягское поселение). В 2013 году Валерий вместе с семьей переехал на постоянное место жительства в деревню Антелево. Интерес к пчеловодству у него зародился в детстве: знания и навыки по пчеловодству он перенимал от деда и отца, помогая им на пасеке.

На приусадебном участке площадью 20 соток в Антелево расположен жилой дом, хозяйственные постройки, огород, сад и пасека на 15 ульев, большинство из них маточники. Среди современных облегченных ульев особенно выделяется один - деревянный. Самодельный улей 1970 года перешел в наследство Валерию от деда и отца. Он бережно используется в работе, чтобы сохранить семейную реликвию и передать следующему поколению пчеловодов в семье Михайловых.

Еще две пасеки по 15 ульев на каждой расположены на арендуемых участках в Лужском и Киришском районах. Для сбора меда на просторах Ленинградской области в хозяйстве имеется передвижная пасека на 30 ульев. На пасеках собирается липовый, цветочный и разнотравный мед. В год собирается до трех тонн меда. С пасек он поступает на арендуемый цех в Пудости, где фильтруется, проходит ряд лабораторных тестов, а затем разливается в тару и готовится к продаже.

Валерий Анатольевич зарегистрирован в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Меркурий» и в автоматизированной контрольной системе «Аргус». Помимо меда он реализует воск, удобрения для цветов, прополис, пыльцу. Для розничной торговли медом и продукцией пчеловодства арендует торговые места во Всеволожске. С 2023 года заключал договора с предпринимателями на торговые места в Антелево и Вяхтелево.

Сейчас у главы семьи четверо детей и семь внуков. Супруга Галина – полноправный партнер в предпринимательстве Валерия. Младшая 17-летняя дочь с энтузиазмом помогает на приусадебном участке и на пасеке, перенимает опыт отца - пчеловода. Валерий Анатольевич является наставником молодых людей, проживающих в ближайших деревнях и интересующихся пчеловодством. Двое ребят постоянно ходят к своему учителю, помогая на пасеках в работе с пчелами, в уходе за оборудованием, сборе сырья.

Второе место в номинации «Лучший пчеловод» занял Вадим Кефала (Елизаветинское поселение), третье место - Тамара Иванова (Таицкое поселение).

«Лучшее личное подсобное хозяйство» по решению жюри у Ксении Терещенко (Веревское поселение). Ксения Олеговна живет в деревне Малое Верево. Ее личному подсобному хозяйству в этом году будет шесть лет. Все члены семьи, кроме младшего сына, которому два года, принимают активное участие в хозяйственной деятельности. Ксения Олеговна работает в Веревском ФОКе инструктором-методистом, сельское хозяйство для нее – хобби. Оно постепенно растет, и на заботу о нем уходит все больше времени.

Одна из основных сфер в сельском хозяйстве, которой занимается Ксения – это разведение кур, уток, гусей и индюков.

- Птица быстро растет и активно несется, используется для получения мяса и натурального пуха. Куры и утки довольно неприхотливы в уходе и питании. Чтобы успешно разводить их, надо правильно подобрать породу, знать особенности кормления и выращивания, - рассказывает Ксения.

Помимо этого, у Ксении большой огород. Хороший урожай дают яблони и зеленый виноград.

Жюри было непросто выбрать призеров. Все участники конкурса достойны уважения и признания. Второе место в номинации «Лучшее подсобное хозяйство» заняла Мария Фалева (Новосветское поселение), третье место - Сергей Пикалев (Сяськелевское поселение).

«Лучшие умелые руки» у Марины Кольцовой (Сиверское поселение). Мастер парикмахер-универсал Марина Кольцова занимается творчеством уже много лет. Вместе с мамой и бабушкой вышивала и вязала спицами, крючком. Затем освоила изготовление цветов из фоамирана (пластичной замши). Теперь в любое время года в доме Марины бутоны роз, тюльпанов, одуванчики выглядят так, как будто их только срезали и поставили в вазу. И при ближайшем рассмотрении нет никаких сомнений, что лепестки, стебли и листочки - настоящие. Выдает их только запах, вернее его отсутствие.

Еще Марина Кольцова занимается гальванопластикой – это технология получения точных металлических копий.

- В основе украшения живой цветок, листок, перо и даже срез яблока. С помощью гальваники они покрываются медью, полностью сохраняя рельеф предмета. Из этого металла уже несколько тысяч лет изготавливают защитные амулеты и талисманы. Лист дерева, который остается внутри каждого изделия, тоже несет в себе определенную энергетику, - уверена Марина.

Второе место в номинации «Лучшие умелые руки» занял мастер резьбы по дереву Геннадий Ганеев (Таицкое поселение). Третье место - мастер холодной ковки Андрей Голенищев (Коммунар).

Номинация «Ветеранское подворье» принесла победу Виктору Леонидовичу и Елизавете Петровне Чугуновым (Коммунар).

Ветеранское подворье семьи Чугуновых - ухоженный палисадник и красивый большой, добротный дом, который возвышается в центре всего участка. С одной стороны он обвит девичьим виноградом, а с другой стороны растет сортовой виноград «Изабелла» (в прошлую осень урожай был больше 40 кг). Приусадебный участок разделен на несколько зон: садовая, плодово-ягодная, овощная, тепличная, участок с птичником. Гордость хозяев - пруд с лилиями.

Второе место в номинации заняла Ольга Александровна Отти (Пудостьское поселение), третье место - Ирина Петровна Гаврилова (Гатчина).

Честь и хвала самым опытным участникам «Подворья» 1937-1938 года рождения. Житель Вырицкого поселения Константин Иосифович Ильковский представил свой цветущий сад. Антонина Алексеевна Бунтова из Веревского поселения и председатель Совета ветеранов Веревского поселения Роза Викентьевна Львова участвовали в номинации «Ветеранское подворье».

Самый молодой участник в этом году выступал от Сусанинского поселения. 16-летняя Валерия Григорьева удивляла гостей выставки поделками в номинации «Умелые руки».

За активное участие в смотре-конкурсе «Подворье-2024» совет ветеранов Гатчинского района вручил им подарки и благодарственные письма. Также наград были удостоены председатель совета ветеранов города Коммунара Тамара Ивановна Разгуляева и председатель совета ветеранов Вырицкого поселения Елена Ивановна Кочнева.

Всем участникам «Подворья» вручены подарки – гамаки. За призовые места – самовары, соковыжималки и мясорубки. За лучшую выставку – наборы

специй. За лучшее представление команды – набор туристической мебели.

Также во время смотра-конкурса определены три лучшие выставки и победитель семейного представления команд. Они награждены благодарственными письмами и памятными подарками от депутатов областного парламента.

Впереди у ветеранского актива – участие в финале областного конкурса «Ветеранское подворье».

Татьяна Можаева