В Ленинградской области – 120 тысяч самозанятых

Для сравнения: за аналогичный период 2023 года самозанятыми стали более 15,7 тысяч жителей Ленинградской области.

Развитие института «самозанятости», господдержка граждан, использующих налоговый режим «Налог на профессиональный доход» является одним из направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Поддержка самозанятых в Ленинградской области осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Так, в 2024 году областным Фондом и муниципальными организациями поддержки бизнеса было оказано 7 206 услуг самозанятым гражданам, плательщикам налога на профессиональный доход.

Среди наиболее востребованных услуг — консультации профильных экспертов по правовым вопросам и маркетингу, продвижение товаров на маркетплейсах, обучающие мероприятия и участие в ярмарках

Молодежь в основном выбирает курьерские услуги, сферу маркетинга и рекламы, IT и изготовление различных товаров своими силами. Старшее поколение предоставляет услуги по сдаче своих квартир в аренду, услуги такси, а также занимаются ремонтом, маркетингом и консультированием по самым разным направлениям.

Самозанятые граждане в Ленинградской области могут воспользоваться мерами господдержки – льготными микрозаймами, имущественной поддержкой в бизнес-инкубаторах и коворкингах, посещать бесплатные обучающие программы, участвовать бесплатно в региональных и муниципальных ярмарках, получать услуги по выходу на маркетплейсы и продвижению в социальных сетях.

Поддержку самозанятым предоставляет Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области, а всю информацию можно найти на сайте www.813.ru