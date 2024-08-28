Жители Ленобласти увеличили расходы на частное строительство

Всего за этот период жители СЗФО оформили ипотечные кредиты на ИЖС на 32,17 млрд рублей, из них 22,2 млрд пришлось на петербуржцев и жителей Ленинградской области.

Каждый месяц жители СЗФО в среднем оформляют 920 ипотечных кредитов в Сбербанке на цели ИЖС. В Петербурге – 400 кредитов, в Ленобласти – почти 150.

С января по июль заметно вырос средний размер ипотечного кредита на индивидуальное жилищное строительство по Северо-Западу и составил 5 млн рублей, ещё на миллион больше – по Санкт-Петербургу (6 млн), в Ленобласти – 5,9 млн рублей.

- В целом ИЖС остаётся перспективным вариантом улучшения жилищных условий для жителей СЗФО, несмотря на определенное снижение спроса после июньского ажиотажа. Тем более сегодня в Сбере есть целый ряд возможностей сделать ипотеку комфортной. Например, инструмент эскроу для ИЖС, который гарантирует покупателю защиту от недобросовестных подрядчиков. Улучшились условия по семейной ипотеке: теперь она распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребёнок в возрасте до 6 лет. Ещё один плюс, кроме низкой ставки (от 6%), в том, что петербуржцы и жители Ленобласти могут взять по этой программе до 30 млн рублей с условием, что в той части кредита, которая выше установленного госпрограммой лимита, будет действовать рыночная процентная ставка. Уверен, тренд на частное строительство будет продолжать набирать обороты, - рассказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Сейчас в Сбербанке есть возможность при кредитовании выбирать, строить дом самостоятельно (по базовой ставке от 20,6%) или с аккредитованным подрядчиком (в т.ч. по льготным программам). Ипотека на строительство частного жилого дома с подрядчиком теперь оформляется, как и ипотека на жильё в строящемся многоквартирном доме, – через эскроу-счёт. Это специальный счёт в банке для расчётов между покупателем и подрядчиком. На него покупатель частного дома вносит деньги, и они замораживаются. Подрядчик получит их только тогда, когда объект строительства будет передан заказчику. Такая модель защищает интересы покупателей: если стройка затянется или подрядчик обанкротится, заказчик гарантированно получит свои деньги обратно.

В залог по кредиту на ИЖС берётся только земельный участок – другого залога при строительстве с аккредитованным Сбером подрядчиком не требуется. Важно, чтобы дом был зарегистрирован как жилое здание, и совокупная стоимость участка и построенного дома была больше суммы кредита. Ипотека на ИЖС с эскроу выдаётся по всем действующим госпрограммам.