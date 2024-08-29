Сохраняя историю
Поддержка и развитие патриотического воспитания молодежи - это путь к крепкому, сплоченному обществу, основу которого составляют духовно-нравственные ценности и уважение к истории своей страны. Для молодого поколения и сторонников короткого формата видео представляем рассказ командира поискового клуба "Озерный" и основателя мемориально-исторического района "Куутерселькя 1944" Сергея Загацкого.
Рубрики: Общество
Видео: Г. Ожегов
Монтаж: О. Бабенков
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