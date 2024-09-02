В Гатчине пройдет конференция «Инновационный подход к профилактике, лечению и реабилитации при хронических неинфекционных заболеваниях»

Цель конференции: привлечь внимание общественности к актуальным проблемам социально значимых неинфекционных заболеваний, осветить результаты современных исследований по применению подогреваемых гелий-кислородных смесей в медицине, проинформировать медицинских работников о возможностях использования термического гелиокса в профилактике, лечении и реабилитации при самом широком круге заболеваний.

На конференции будут присутствовать ведущие российские специалисты в области кардиологии, пульмонологии, эндокринологии; разработчики инновационного профессионального ингалятора-небулайзера «ТЕРМОГЕЛИКС ПРО»; организаторы здравоохранения; представители администрации города и области.

План проведения конференции:

12:00 – 13:00 - регистрация участников, приветственный кофе-брейк;

13:00 – 13:20 - открытие конференции.

Вступительное слово - генеральный директор ООО «РаДиаТех», к.ф.-м.н. Косьяненко Сергей Викторович

13:20 – 13:40 - «Возможность использования гелия в современной клинической практике при некоторых заболеваниях дыхательной и сердечно-сосудистой систем: возвращаемся к старому или смотрим в будущее?»

Черкашин Дмитрий Викторович, д.м.н., профессор, начальник кафедры и клиники Военно-морской терапии, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

13:40 – 13:50 - дискуссия

13:50 – 14:10 – «Сосудистые осложнения сахарного диабета: современные представления о роли дефицита кислорода и возможности комплексного терапевтического воздействия»

Баранов Виталий Леонидович, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии имени академика В.Г. Баранова, Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова

14:10 – 14:20 - дискуссия

14:20 – 14:40 - «Профессиональный ингалятор-небулайзер Термогеликс Про: первые результаты клинического применения»

Шорохова Полина Борисовна, к.м.н., старший научный сотрудник ООО «РаДиаТех»

14:40 – 14:50 - дискуссия

14:50 – 15:10 – «Обострение ХОБЛ: роль, причины, новые возможности снижения рисков развития и лечения»

Харитонов Михаил Анатольевич, д.м.н., профессор 1-й кафедры и клиники терапии (усовершенствования врачей) имени академика Н.С. Молчанова, Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова

15:10 – 15:20 - дискуссия

15:20 – 16:00 - «Презентация ингалятора-небулайзера Термогеликс Про»:

- к.ф.-м.н., генеральный директор ООО «РаДиаТех» Косьяненко С.В.;

- к.м.н., старший научный сотрудник ООО «РаДиаТех» Шорохова П.Б.

16:00 – 16:30 - дискуссия, ответы на вопросы

16:30 – 18:00 - закрытие конференции. Торжественный фуршет.

К участию в конференции приглашаются:

- терапевты

- пульмонологи

- кардиологи

- эндокринологи

- неврологи

- оториноларингологи

- специалисты по медицинской реабилитации

- врачи общей практики (семейная медицина)

- организаторы здравоохранения и все заинтересованные врачи других специальностей.

Запись по ссылке на официальном сайте