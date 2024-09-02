В Гатчине пройдет конференция «Инновационный подход к профилактике, лечению и реабилитации при хронических неинфекционных заболеваниях»
19 сентября в Гатчинском Доме культуры пройдет научно-практическая конференция на тему «Инновационный подход к профилактике, лечению и реабилитации при хронических неинфекционных заболеваниях». Идейный и технический организатор конференции - ООО «РаДиаТех» (Радиационные диагностические технологии), производитель уникального высокотехнологичного и наукоемкого оборудования, применяемого в различных областях промышленности и науки, включая цифровую радиографию и медицинское оборудование.
Цель конференции: привлечь внимание общественности к актуальным проблемам социально значимых неинфекционных заболеваний, осветить результаты современных исследований по применению подогреваемых гелий-кислородных смесей в медицине, проинформировать медицинских работников о возможностях использования термического гелиокса в профилактике, лечении и реабилитации при самом широком круге заболеваний.
На конференции будут присутствовать ведущие российские специалисты в области кардиологии, пульмонологии, эндокринологии; разработчики инновационного профессионального ингалятора-небулайзера «ТЕРМОГЕЛИКС ПРО»; организаторы здравоохранения; представители администрации города и области.
План проведения конференции:
12:00 – 13:00 - регистрация участников, приветственный кофе-брейк;
13:00 – 13:20 - открытие конференции.
Вступительное слово - генеральный директор ООО «РаДиаТех», к.ф.-м.н. Косьяненко Сергей Викторович
13:20 – 13:40 - «Возможность использования гелия в современной клинической практике при некоторых заболеваниях дыхательной и сердечно-сосудистой систем: возвращаемся к старому или смотрим в будущее?»
Черкашин Дмитрий Викторович, д.м.н., профессор, начальник кафедры и клиники Военно-морской терапии, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
13:40 – 13:50 - дискуссия
13:50 – 14:10 – «Сосудистые осложнения сахарного диабета: современные представления о роли дефицита кислорода и возможности комплексного терапевтического воздействия»
Баранов Виталий Леонидович, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии имени академика В.Г. Баранова, Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
14:10 – 14:20 - дискуссия
14:20 – 14:40 - «Профессиональный ингалятор-небулайзер Термогеликс Про: первые результаты клинического применения»
Шорохова Полина Борисовна, к.м.н., старший научный сотрудник ООО «РаДиаТех»
14:40 – 14:50 - дискуссия
14:50 – 15:10 – «Обострение ХОБЛ: роль, причины, новые возможности снижения рисков развития и лечения»
Харитонов Михаил Анатольевич, д.м.н., профессор 1-й кафедры и клиники терапии (усовершенствования врачей) имени академика Н.С. Молчанова, Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
15:10 – 15:20 - дискуссия
15:20 – 16:00 - «Презентация ингалятора-небулайзера Термогеликс Про»:
- к.ф.-м.н., генеральный директор ООО «РаДиаТех» Косьяненко С.В.;
- к.м.н., старший научный сотрудник ООО «РаДиаТех» Шорохова П.Б.
16:00 – 16:30 - дискуссия, ответы на вопросы
16:30 – 18:00 - закрытие конференции. Торжественный фуршет.
К участию в конференции приглашаются:
- терапевты
- пульмонологи
- кардиологи
- эндокринологи
- неврологи
- оториноларингологи
- специалисты по медицинской реабилитации
- врачи общей практики (семейная медицина)
- организаторы здравоохранения и все заинтересованные врачи других специальностей.
Запись по ссылке на официальном сайте