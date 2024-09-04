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"Область дружбы". Эпизод 6. Созвучие культур - 10 лет

В Гатчине область отметила Десятый юбилейный Межрегиональный этнокультурный фестиваль «РОССИЯ – СОЗВУЧИЕ КУЛЬТУР».

Рубрики:  Общество

В этом году в фестивале, который успел стать визитной карточкой Ленинградской области, принимают участие делегации всех районов и округов 47 региона и ряда регионов Северо-Западного федерального округа России, а также областного Дома дружбы.

Проект реализуется Информационным центром "Кириши" при поддержке комитета по печати Ленинградской области

#ОБЛАСТЬ_ДРУЖБЫ
#Против_терроризма_экстремизма
Другие выпуски проекта: https://vk.com/video/playlist/-66418028_24