«Единая Россия» запустила федеральный и региональные ситуационные центры по наблюдению за выборами

«В эти дни порядка 58 миллионов избирателей сделают свой выбор. Наша задача – последовательно три дня наблюдать за происходящим, давать объективный и честный ответ на возможные вызовы, пресекать попытки создания фейков о ходе голосования. Сделать в восьми приграничных регионах всё необходимое для обеспечения безопасности процесса. Мониторинговые и информационные системы «Единой России» прошли проверку готовности противостоять внешним угрозам, работать в режиме реального времени с большими объемами сообщений от наблюдателей в одноименном партийном приложении», — подчеркнул замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

Также Сергеем Перминовым было отмечено, что делается все, чтобы выборы прошли законно и максимально открыто.

«Завтра у нас в Ленинградской области стартуют выборы в местное самоуправление, и для наблюдения за процессом начал функционировать ситуационный центр на все дни голосования. Хочу отметить, что все специалисты, находящиеся в центре, обучены, два дня они будут бдительно и объективно оценивать ситуацию, например, в их задачи входит выявление поддельных информационных материалов, распространяемых в период голосования, и принятия оперативных мер в случае необходимости. Его открытие ещё раз доказывает особое внимание руководства партии "Единая Россия" на обеспечение максимальной открытости и легитимности процесса голосования, ведь возможность участия в качественно организованных выборах позволяет нам комфортно и беспрепятственно определить будущее нашей земли в соответствии с нашими желаниями. Это важно, потому-то мы берём ответственность не только за себя, но и за то, где и как будут жить наши родные и близкие» – рассказал депутат Законодательного собрания Ленобласти Евгений Смирнов.

Напомним, в Единый день голосования выборы пройдут практически по всей стране.

«Каждый житель Ленинградской области должен понимать, что именно от него зависит результат и на него никто не сможет оказать влияние. Команда ситуационного центра региона в течении всех дней голосования будет заниматься мониторингом информационного пространства для противостояния недостоверной информации о ходе голосования», — прокомментировал заместитель руководителя регионального исполнительного комитета Партии, руководитель Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Дмитрий Мустаев.

«Уже в эти выходные, 7 и 8 сентября, состоятся выборы в органы местного самоуправления. Каждый гражданин хочет и ждет изменений в своей жизни к лучшему. От нас, современной молодежи, зависит жизнь нашего поколения, поэтому участие в выборах - это ответственность каждого гражданина к судьбе своего города или поселка. Я хожу на выборы с 2018 года, ведь это залог нашего будущего, новых перемен и перспектив. Именно мы решаем каким быть нашему родному краю!», — отметила помощница депутата Заксобрания Дмитрия Рытова - Анастасия Тамми.

В регионах проголосуют за депутатов регионального и местного уровней: состоятся выборы в 13 законодательных собраний субъектов РФ, в 21 городскую думу региональных столиц. Кроме того, изберут мэров городов Анадырь и Абакан, глав 25 регионов. По одномандатным избирательным округам организованы довыборы депутатов Госдумы. Также будет замещено более 33,7 тысячи мандатов в органы МСУ.