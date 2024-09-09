10 сентября на Аэродроме в Гатчине отключат холодную воду
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет о плановом отключении холодной воды.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с проведением ремонтных работ на сетях канализации 10 сентября 2024 с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
г. Гатчина, ул. Сандалова, д.1А,
мкр-рн Речной.
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