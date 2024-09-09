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10 сентября на Аэродроме в Гатчине отключат холодную воду

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет о плановом отключении холодной воды.

Рубрики:  ЖКХ

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с проведением ремонтных работ на сетях канализации 10 сентября 2024 с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

г. Гатчина, ул. Сандалова, д.1А,

мкр-рн Речной.

 