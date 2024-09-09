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Вернувшиеся имена

Газета "Восточный берег" представляет видеоролик об обнаруженном массовом захоронении времен ВОВ в Кингисеппском районе на территории бывшего аэродрома "Котлы". Эта находка стала возможной благодаря волонтерско-патриотической работе поисковых клубов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В видео присутствуют кадры раскопок. Возрастное ограничение данного материала 16+

Рубрики:  Общество

Видео: Г. Ожегов 

Монтаж: О. Бабенков 

 Проект реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области