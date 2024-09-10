Кадры решают всё!

Напомним, что первые централизованные системы трубопроводов и подача водоснабжения в Гатчине начали действовать в 1890 году, когда был введен в действие городской водопровод, а вода поступала из Серебряного озера к дворцовым постройкам, в Егерскую слободу и Мариенбург. К празднованию столетнего юбилея города Гатчины в 1896 году уже более трети города было подключено к централизованному водопроводу.

Сегодня МУП «Водоканал» занимается эксплуатацией объектов и сооружений водоснабжения и водоотведения всего города. К объектам предприятия относятся водопроводные сети протяженностью 175 км, водозаборы «Серебряное озеро», «Северный» и переданные от МУП «Тепловые сети» с 1 января 2024 года «Южный» и «Восточный», четыре водопроводные станции, основными из которых являются - «Невская» и «Серебряное озеро», а перспективными – «Южная» и «Восточная», также переданные от МУП «Тепловые сети», 12 водопроводных станций подкачки, сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 174 км, три канализационные станции, пять насосных станций перекачки и комплекс канализационных очистных сооружений в деревне Вайялово.

- Григорий Викторович, расскажите о положении дел на предприятии.

- В настоящее время финансово-хозяйственная деятельность МУП «Водоканал» г. Гатчины показывает стабильные положительные результаты. В целях повышения технического уровня и качества оказываемых услуг, экономической эффективности производства, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов широко используются новейшая техника и технологии, прогрессивные формы управления и организации труда.

В конце 2023 - начале 2024 года наши сотрудники прошли очень полезное обучение на «Фабрике процессов» и заняли второе место в межрайонном рейтинге коллективов.

На предприятии принимаются меры по обеспечению квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды.

На нашем предприятии трудятся порядка 260 человек, работающих в подразделениях административно-управленческого аппарата, лаборатории, энергомеханическом участке, участке сетей водопровода и канализации, участке канализационных очистных сооружений, транспортном участке и иных подразделениях.

Происходит регулярная индексация заработной платы в соответствии с требованиями Отраслевого тарифного соглашения в сфере ЖКХ. Помимо этого, сотрудники получают дополнительные меры социальной поддержки в виде доставки заказным автобусом до места работы, софинансирование 50% стоимости обедов, материальную помощь в различных жизненных ситуациях, новогодние подарки детям, фиксированные доплаты в зависимости от стажа работы, компенсацию расходов на медицинские услуги и так далее. На предприятии обеспечивается неукоснительное выполнение коллективного договора.

- С какими проблемами сталкивается предприятие?

- Ключевой проблемой на сегодняшний день является дефицит новых кадров. Текучки кадров практически нет, но есть острая проблема с привлечением молодых специалистов. Причинами могут быть демографический спад, конкуренция на рынке труда ввиду наличия рядом мегаполиса – Санкт-Петербурга, нежелание молодежи идти на производство, так как нынче модно быть блогером, фрилансером и многое другое.

Согласно официальной информации комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, на сегодняшний момент уровень безработицы беспрецедентно низкий и составляет 0,5 %. Например, в Гатчинском муниципальном округе сегодня официально зарегистрировано 83 безработных на 165 тысяч экономически активных жителей округа и 2 700 вакансий от работодателей.

- Григорий Викторович, как предприятие намерено решать проблему с нехваткой кадров?

- Помимо активного размещения информации о вакансиях предприятия в печатном виде, на сайте предприятия и на сайтах по подбору персонала, мы с 2024 года приступили к размещению баннеров на остановках и автобусах. Для повышения системности и эффективности просветительской, и в том числе профориентационной работы, осуществляемой МУП «Водоканалом», принято решение о создании в конце 2023 года детско-юношеского клуба «Друзья воды» на базе нашего муниципального предприятия.

- И каковы цели этого детско-юношеского клуба?

- Главное - это повышение экологической и общей культуры детей и молодёжи, повышение уровня знаний о воде, связанных с ней проблемах и путях их решения, а также о географии и истории водных объектов. Вовлечение детей и молодёжи в социально-полезную, в том числе волонтёрскую и проектную деятельность. Безусловно, это профессиональная ориентация на специальности, востребованные в «Водоканале». А еще - просвещение населения в сфере рационального водопотребления и использования водных ресурсов.

Целевой аудиторией являются учащиеся школ города Гатчины в возрасте от 13 до 17 лет. С участниками клуба проводятся занятия-встречи в различной форме на территории «Водоканала», экскурсии на производство, а также на природные водные объекты, охраняемые природные территории, в музеи, организации высшего и среднего профессионального образования, образовательные квесты, субботники и другие волонтёрские мероприятия, направленные на содействие деятельности «Водоканала» и охрану природы. Планируется организация членами клуба просветительской экологической и профориентационной работы в образовательных организациях, в том числе дошкольного образования, учебных практик, стажировок и целевого обучения членов клуба с последующим трудоустройством в «Водоканале», организация временного трудоустройства отдельных членов клуба в свободное от учёбы время.

Более того, мы активно занимаемся профориентационной деятельностью, проводим на регулярной основе для школьников старших классов и студентов экскурсии на объекты предприятия, приглашаем на практику студентов колледжей и вузов, а также уже два года заключаем договоры целевого обучения в вузах Санкт-Петербурга.

Благодаря содействию администрации Гатчинского района нам предоставлены две квартиры из муниципального жилого фонда коммерческого использования для предоставления во временное использование на период работы в МУП «Водоканал», и мы готовы предложить соискателям из других регионов РФ не только работу, но и жилье.

МУП «Водоканал» города Гатчины всегда ждет молодых специалистов!

- Спасибо за интервью.

Беседовал Никита Сонин