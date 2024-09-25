Кобринская школа: в новый учебный год — с новым стадионом!

На церемонии открытия стадиона присутствовали ученики Кобринской школы с 1 по 9 класс, педагоги, представители администрации Кобринского поселения. Зона для силовых тренировок, сетки для волейбола и кольца для баскетбола, футбольное поле и ровная беговая поверхность — на таком стадионе действительно хочется заниматься. Теперь для учеников Кобринской школы созданы все условия для укрепления здоровья и развития физической нагрузки.

Великолепный подарок школе, а главное - её ученикам, был сделан очень вовремя: в ближайшие две недели, с 23 сентября по 5 октября, в стране проходит Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная к Всемирному Дню сердца и Всероссийскому дню ходьбы.

Впрочем, ребятам из Кобрино не нужны поводы для активных занятий — Кобринская школа давно уже считается не только центром образования, культуры и творчества, но и спорта. Как подтверждение этому — выступления юных спортсменов из этой школы на первом этапе 60-й Спартакиады школьников Ленинградской области, проходившем в Гатчине на стадионе «Спартак» 19 сентября. В этот день сборная учеников старших классов под руководством учителя по физической культуре Марии Шиман заняла третье место по лёгкой атлетике. Согласитесь, отличный результат! А новый стадион наверняка мотивирует ребят заниматься спортом с ещё большим удовольствием и удвоенной силой.

Подготовила Юлия Лысанюк