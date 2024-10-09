Высшая награда – признание коллег

— Дом журналиста дал второе дыхание конкурсу. Для Ленобласти раньше существовала лишь одна номинация – «ЧП районного масштаба». Сейчас всё изменилось: по двое награждённых и одна редакция из каждого региона. Люди, которые сегодня награждены, показали опыт и любовь к профессии, — отметил Константин Визирякин, председатель комитета по печати Ленобласти.

В Ленобласти награды удостоены главный редактор газеты «Красная звезда» (Приозерск) Олег Тюрин; директор, главный редактор информационного центра «Кириши» Светлана Солоницына; коллектив редакции газеты «Лодейное поле».

— Сегодня я, наверное, самый счастливый человек. У меня есть звания, награды, ордена и медали. Но самая высшая награда – это признание друзей по творческому классу. Коллеги посчитали меня достойным такой награды, — сказал в ответном слове Олег Тюрин.

— Волновалась. «Золотое перо» — это как «Оскар» для артистов, потому что тебя и твои работы в профессии оценивают коллеги по цеху. Тем более, что до конца не было известно, кто получит призы. Этакая интрига. В общем, во время церемонии награждения вспомнилось давно забытое мной словосочетание: «Подкосились ноги, тряслись коленки», — отметила Светлана Солоницына. — Я с 17 лет в этой профессии, поэтому училась всему почти с «нуля». И до сих пор учусь, потому что это нормально.

Среди награжденных также оказалась целая редакция, со своей, не без малого, 100-летней историей. Коллектив газеты «Лодейное поле» сменил за это время несколько названий: «Красное поле», «Крестьянское слово» и «Ленинская правда». Но одно осталось неизменным — профессионализм людей, которые здесь работают

— Это было неожиданно для нас и очень приятно, тем более, когда твой труд оценивают авторитетные коллеги. А ещё очень волнительно было находиться на одной сцене с такими профессионалами в своём деле. Это уже второе наше «перо», первое было в 2002 году. Будем работать и дальше, чтобы показывать свой профессионализм, — подытожила главный редактор Лариса Шмырина.

Ксения Бондаренко