Поножовщина в Вырице

3 декабря около 01:00 сотрудниками межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области совместно с оперуполномоченным полиции была задержана 44-летняя гражданка, подозреваемая в нанесении ножевого ранения своему супругу в квартире на Суворовском проспекте в поселке Вырица.

Ночью в правоохранительные органы поступила информация о переросшем в драку бытовом конфликте семейной пары. По данному адресу незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и полиции, которые задержали на месте происшествия гражданку, подозреваемую в умышленном причинении вреда здоровью. По предварительной информации, в ходе ссоры нетрезвая женщина нанесла своему 39-летнему мужу удар ножом в область плеча.

Пострадавший был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали колото-резаную рану плечевого пояса. Росгвардейцы доставили задержанную в 103 отдел полиции для выяснения обстоятельств. Нож был изъят.