В Гатчине наградили «ангелов тыла»

В зале Гатчинского дома культуры на 3-й женский форум сегодня собрались социально-активные, инициативные жительницы Ленинградской области, руководители волонтерских объединений, представители общественных организаций. В рамках форума объявили итоги первого в Ленинградской области конкурса «Женщина года 2024. СВО – Ангелы тыла».

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов зачитал обращение к организаторам и участницам конкурса от губернатора Александра Дрозденко: «В этот непростой момент в нашей истории вы проявили невероятную силу духа и преданность Родине. Вы выдающиеся женщины нашего региона, а ваш жизненный путь, полный любви, стойкости и самоотверженности, стал примером для каждого из нас», – говорится в приветствии.

Со словами искренней благодарности за работу для фронта, для победы к собравшимся обратилась председатель Ленинградского областного отделения «Союза женщин России», уполномоченный по правам ребенка в 47 регионе Татьяна Толстова – инициатор возрождения конкурса «Женщина года».

Глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим, выступая на форуме, отметила, что муниципальный конкурс «Женщина года» и «Человек слова и дела» ежегодно проводится на гатчинской земле, но женщины всей Ленинградской области, безусловно, заслуживают к себе такого внимания и особой оценки в этот момент:

«Я хочу низко поклониться каждой из вас – за вашу гражданскую позицию, за всё то, что вы делаете для наших бойцов каждый день. Я по несколько раз в год бываю в Донецкой Республике, в нашем подшефном городе Юнокоммунаровске и, конечно, встречаюсь с ребятами, которые там с оружием в руках защищают наше право быть собой, наше право гордиться великой Россией, уважать свою культуру. Они защищают нашу историю, наш сегодняшний и, самое главное, наш завтрашний день. И победа куется, как сказал президент, в том числе и в тылу. Наши бойцы защищают Родину, а от нас зависит, как все мы включимся в дело этой общей победы».

Николай Емельянов и Татьяна Толстова провели церемонию награждения женщин года – «ангелов тыла», внесших весомый вклад в приближение победы в спецоперации. На сцену поднимались жительницы всех районов Ленинградской области: члены регионального бизнес-женсовета и муниципальных женсоветов, организаторы волонтерской работы, сбора помощи для нужд СВО, многодетные мамы, жены и матери военнослужащих, руководители волонтерских клубов, занимающихся плетением маскировочных сетей и доставкой грузов в зону спецоперации, помогающие бойцам и их семьям.

Среди награжденных была и гатчинская Анна Сотниченко – многодетная мать, жена офицера РФ – ветерана боевых действий, руководитель народного движения «Ангелы тыла», по имени которого и назван областной конкурс «Женщина года». «Ангелы» Анны Сотниченко действуют по прямым заявкам из зоны спецоперации – грузы с продуктами и медикаментами, одеждой и амуницией, генераторами и книгами следуют официально. Помимо этого, участники движения помогают госпиталям, интернату и Дому малютки в Донецке.

Обладательницами звания «Женщина года» стали и руководители общественных организаций Ленинградской области. В их числе – председатель совета ветеранов Мариенбурга Лариса Царькова, руководитель комитета семей воинов Отечества Алла Левина, президент благотворительного фонда «Сердце к сердцу» Илона Девятова (фонд более 15 лет занимается волонтерской деятельностью и с начала СВО оказывает помощь семьям беженцев, собирает и отвозит грузы в зону спецоперации военнослужащим и мирным жителям).

В завершение церемонии награды получили члены правления Союза женщин Ленинградской области. Среди них – врач, депутат областного парламента Татьяна Тюрина. Находясь в отпуске, она в 15-й раз отправилась в зону СВО с инструментами и медикаментами для госпиталя в Луганске, где она сейчас работает. Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим с большим вниманием отнеслась к формированию помощи участникам СВО с самого начала, под ее личным контролем было организовано взаимодействие с предприятиями, предпринимателями и общественными организациями Гатчинского района. На сегодняшний день объем поставленных квадрокоптеров, приборов ночного видения, раций и иных технических средств, оргтехники, медикаментов, продуктов, одежды, предметов личной гигиены составил более 90 млн рублей. Кроме того, Людмила Николаевна первой среди глав администраций районов Ленинградской области реализовала дополнительную выплату для добровольцев-контрактников: сегодня она составляет 300 тысяч руб.

Обладательницей звания «Женщина года» стала депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина: с первого дня спецоперации она активно участвует в организации сбора и доставки гуманитарной помощи, помогает в приобретении генераторов, передвижных аппаратов искусственного дыхания, стоматологических установок, расходного медицинского оборудования, автомобилей для вывоза раненых. Как координатор партийного проекта «Крепкая семья» она ведет активную поддержку и оказание адресной помощи семьям участников СВО, выделяет средства на плетение маскировочных сетей, приобретение швейных машинок для нужд волонтеров.«Женщиной года» названа и автор инновационной модели «Многопрофильный ресурсный центр комплексного сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках профессиональной реабилитации» Ирина Дрозденко. Сегодня на базе Мультицентра введены новые направления обучения для участников СВО и членов их семей, реализуется проект по созданию уникального кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции в Ленинградской области. В рамках деятельности кластера 4 сентября был открыт Центр адаптивной физкультуры для участников СВО, который дает колоссальные возможности для реабилитации тем, кто получил ранения и ампутацию конечностей. А 18 декабря открылся Межрегиональный центр высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией лиц, получивших ранение в зоне специальной военной операции «Мультипротез», на площадке которого будут оказываться услуги протезирования, а также открыта школа ходьбы на протезах.

Завершился праздник спектаклем театра «На Васильевском» «Последний троллейбус» – лирической комедии по мотивам произведений Александра Володина «Пять вечеров» и «Записки нетрезвого человека», володинских стихотворений и песен

Б. Окуджавы.

Екатерина Дзюба