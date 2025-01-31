Залог успеха и победы – в единстве

На повестке дня было три основных вопроса. Глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим говорила об итогах XXII съезда «Единой России» и перспективах работы местного отделения партии. Как участник съезда она довела до сведения однопартийцев основные задачи, сформулированные президентом России Владимиром Путиным:

- Одна из главных государственных целей – это сохранение целостности нашей страны и создание условий для ее дальнейшего эффективного развития. А поскольку «Единая Россия» является партией власти, то, безусловно, единороссов это касается в первую очередь. И на всех нас это накладывает огромную ответственность. В очередной раз на съезде звучала мысль о том, что сегодня у каждого своя линия фронта и каждый должен с честью, по совести, по долгу, как россиянин, как гражданин свою линию фронта как минимум держать, а как максимум – двигаться к новым рубежам и к новым высотам.

Людмила Николаевна напомнила, что в 2026 году предстоят выборы депутатов в Государственную Думу и в Законодательное собрание Ленинградской области. Но для жителей 47 региона и 2025 год тоже очень важен, поскольку в этом году в сентябре состоятся выборы губернатора Ленинградской области.

- Мы первыми в регионе в 2024 году провели муниципальную реформу и выбрали совет депутатов Гатчинского округа. И сегодня на депутатский корпус 1-го созыва тоже ложится огромная ответственность за формирование новой муниципальной и нормативно-правовой базы, которая заложит основу преемственности органов власти и обеспечит дальнейшее эффективное сбалансированное развитие Гатчинского муниципального округа. И, конечно, станет основой для дальнейшего проведения муниципальной реформы в Ленинградской области, – отметила Людмила Николаевна. – Если кратко сформулировать главную идею и задачу сегодняшнего дня, то сама суть – в названии нашей партии – «Единая Россия», и в этом залог нашего успеха и победы.

Заместитель главы Гатчинской администрации Ольга Мясникова рассказала о формировании Гатчинского муниципального округа. Вопрос о проведении ротации политического совета местного отделения партии поднял секретарь Гатчинского отделения «Единой России» и глава Гатчинского округа Виталий Филоненко.

Андрей Соколов