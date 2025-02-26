Ещё две категории работодателей поддержали льготами

В частности, предлагается снизить с 1 января 2025 года налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, до 2% для налогоплательщиков – организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых количество работающих инвалидов составляет не менее 30% от среднесписочной численности работников, и до 1% для индивидуальных предпринимателей, являющихся ветеранами боевых действий и принимавших участие в специальной военной операции. В настоящее время ставка установлена в размере 6%.

По мнению разработчика, комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, предлагаемые меры создадут дополнительные стимулы для трудоустройства инвалидов, а также поддержат тех, кто возвращается с СВО и возобновляет предпринимательскую деятельность.

Согласно данным УФНС по Ленинградской области под льготы подпадают 87 работодателей. Сумма поступлений налогов, взимаемых в связи с применением УСН, за 2023 год составила 10,7 млрд рублей. Сумма выпадающих доходов составит менее 4,2 млн рублей (менее 0,039% от объема налоговых поступлений).

Напомним, законопроект был принят в первом чтении 3 декабря. В ходе дальнейшего рассмотрения поддержано две поправки уточняющего характера (авторы – депутаты Татьяна Бездетко, Александр Перминов, Светлана Потапова, Николай Пустотин).

По предложению постоянной комиссии по бюджету и налогам законопроект принят во втором и третьем чтениях. Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Мария Суворова, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области