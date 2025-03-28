Ленобласть выберет лучших дружинников

Сам конкурс пройдет в апреле, срок подачи заявок — до 10 апреля 2025 года. Вся информация размещена на официальном сайте Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Награждение ценными подарками победителей и призеров состоится в декабре 2025 года.

Планы работы обсудили на заседании Штаба народных дружин Ленинградской области, которое состоялось 27 марта. В связи с предстоящими мероприятиями, посвященными празднованию Дня Победы, районным штабам ДНД рекомендовано усилить работу с народными дружинниками во взаимодействии с органами внутренних дел.

В Ленинградской области 90 добровольных наружных дружин, заключивших трёхсторонние соглашения с администрациями муниципальных образований и органами внутренних дел. В регионе - более 1300 дружинников.