ЕГЭ по математике прошёл в штатном режиме

Руководитель ППЭ-16 Ирина Николаевна Костромина и члены ГЭК Ирина Олеговна Затула и Елена Владимировна Кандыбина отметили, что экзамены прошли в штатном режиме. В пункте проведения были подготовлены аудитории, соответствующие требованиям СанПиН. Организовано отдельное место для каждого сдающего экзамен, предусмотрены аудитории для сопровождающих обучающихся школ Гатчинского округа. Подготовлены помещения для общественных наблюдателей, представителей СМИ и иных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день экзамена, кабинет медицинского работника, пункт охраны правопорядка и посты дежурных в коридорах. Был организован питьевой режим.

В ППЭ присутствовали общественные наблюдатели из родительского комитета. Они следили за соблюдением прав участников экзамена.

При проведении ЕГЭ в каждой аудитории ППЭ и в штабе руководителя ППЭ установлены средства видеонаблюдения. На входе в ППЭ был организован пропускной режим с использованием металлодетектора для обнаружения переносных средств связи (мобильных телефонов).

В пункте проведения экзаменов на базе Гатчинской школы №2 установлена система подавления сигналов подвижной связи, поэтому использование мобильных телефонов было невозможным. Нарушений в процессе проведения экзамена не выявлено.

Участник ЕГЭ Никита рассказал: «Экзамен по базовой математике прошел в комфортной обстановке. Сопровождающие вне аудитории внимательные, помогали ориентироваться на территории пункта проведения экзамена. Организаторы в аудитории все делали по инструкции, в начале экзамена провели подробный инструктаж».

Выпускница Светлана поделилась своими впечатлениями об экзамене: «В процессе проведения экзамена обстановка была спокойная и позволяла сосредоточиться на написании работы по профильной математике. Мне кажется, что я хорошо отработала все задания».

Экзаменуемые отмечали, что большое значение сыграло написание пробных ЕГЭ по данному предмету. Задания на реальном ЕГЭ по математике базового и профильного уровней для ребят оказались легче, чем на пробниках.

Желаем выпускникам отличных результатов!

Фото из архива “ГП”