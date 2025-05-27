Гатчина готовится к Пушкинскому празднику

В обсуждении творческой программы и организационных вопросов приняли участие председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский, глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, руководитель «Пакового агентства» Ленинградской области Елена Фараонова.

Традиционный Пушкинский праздник давно стал визитной карточкой Гатчинского района. Каждый год участников действа ждут новаторские находки и сюрпризы. Над тем, чтобы всем гостям было интересно, удобно и безопасно, работает большая команда профессионалов.

Какими будут торжества в этом году, рассказала заместитель главы администрации Гатчинского округа - председатель комитета по культуре и туризму Мария Титова.

- Мы изменили дизайн афиш пушкинских выходных: он стал более современным, с QR-кодом, позволяющим представить полный список мероприятий. 40-й Пушкинский праздник – этот обширная программа, рассчитанная на все возрастные категории, включая детский и семейный отдых. При этом есть как новые формы работы, так и традиционные – мастер-классы, концерты, спектакли. Идет отбор участников тематических музыкально-поэтических программ. В исполнении победителей поэтического конкурса будут звучать стихи Александра Сергеевича

По традиции будет задействовано несколько площадок. Праздник начнется в Приоратском парке 6 июня, непосредственно в День рождения поэта. В этом году Симфонический оркестр Ленинградской области и Филармония для детей и молодежи подготовили особый подарок для зрителей - музыкальный спектакль «Страсти по Пушкину. Маленькие трагедии». Начало планируется на 19 часов.

В полночь с 6 на 7 июня в Суйде начнется первый сеанс иммерсивного шоу. Следующий сеанс запланирован в ночь с 7 на 8 июня.

7 июня с 11.30 на протяжении всего дня в Доме станционного смотрителя будут идти спектакли-путешествия, мастер-классы, концерты и другие программы.

В этот же день в Музее-усадьбе «Суйда» с 12.40 и весь день будут проходить интерактивные лекции, семейные спектакли по произведениям Пушкина.

В музее «Домик няни А.С. Пушкина» также готовится интересная программа.

В Гатчине 6 июня на площадке «Юность» состоится концерт оркестра русских народных инструментов. Также на территории Гатчины 6 и 7 июня пройдут акции «Рисуем Пушкина» для семейной и детской аудитории.

В Гатчине 7 июня на площадке «Юность» и в сквере Терентьева можно будет погрузиться в концертно-поэтическое действо. На Театральной площади будет представлена интерактивная программа для детей.

Свои программы подготовили библиотеки и школы искусств. Так, в скверах Александра Куприна и Николая Терентьева и на бульваре Науки в Гатчине запланирован «пушкинский пленэр».

Детали юбилейного областного праздника на Гатчинской земле ещё обсуждаются с участием режиссерской группы и представителей всех ведомств и учреждений, задействованных в его организации.

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Татьяна Можаева