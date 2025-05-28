XV фестиваль «Серебряное озеро»: победы гатчинцев

В Гатчинской детской музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова прошел XV международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное озеро». В этом году в конкурсе приняли участие 209 человек из разных регионов России, а также из Белоруссии и Китая. Среди конкурсантов были ученики детских музыкальных школ, колледжей и музучилищ – от Мурманска до Ставрополья, включая спецшколу при Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, музыкальные училища Петербурга и Москвы. На фестивале-конкурсе в Гатчине выступали юные пианисты из Новгорода, Пскова, Североморска, Мурманска, Красноярска, Саратова, Калуги, Сургута, Сыктывкара, Вологды, Уфы, Тверской области, Карелии и Республики Коми. Ленинградская область была представлена музыкальными школами Гатчины, Выборга, Сланцев и школами искусств из разных районов.

В состав жюри вошли заслуженные артисты России и деятели культуры, профессора и преподаватели консерватории и музыкальных училищ Петербурга и педагогического университета им. Герцена, концертирующие пианисты.

Юные дарования из Гатчины продемонстрировали высокий уровень подготовки в разных возрастных группах.

Воспитанники преподавателя Гатчинской ДМШ им. Ипполитова-Иванова С.А. Шишкиной стали лауреатами в номинации «Фортепиано соло»: в самой младшей категории до 10 лет победил Федор Киселев, в группе 11–13 лет второе место заняла Иоанна Федорина. Третье место в этой же возрастной группе завоевали: Елизавета Абрамова (преподаватель – Т.В. Тулаева) и Мария Бусыгина (преподаватель – В.А. Маркова).

В возрастной категории 14–16 лет лауреатами III степени среди сольных исполнителей стали воспитанники Л.Д. Гончаровой Мария Зиновьева и Всеволод Плешков, а также ученица А.Ю. Залите Екатерина Яковлева. Ученик О.И. Поризко Макар Безгин получил диплом участника.

В номинации «Фортепианный ансамбль» дипломантами «Серебряного озера» стали ученики В.А. Марковой Мария Бусыгина и Мирослав Малашенко, а также воспитанницы Т.В. Тулаевой Елизавета Абрамова и Карина Левина.

В номинации «Юный концертмейстер» в группе 11–13 лет победила ученица Т.В. Тулаевой Варвара Войта (иллюстратор – Вера Чеканова). Ученик Е.В. Смирновой из музыкальной хоровой школы «Апрель» Гатчинской школы №8 Иван Семенов стал лауреатом III степени (иллюстратор – Иван Оськин).

Среди концертмейстеров 14–16 лет ученики В.А. Марковой Мария Зиновьева и Варвара Шереметова заняли третье место, Ян Комлев стал дипломантом конкурса (иллюстратор – Юрий Шпаковский).

Высокое жюри отметило традиционно солидный уровень проведения фестиваля-конкурса и педагогическое мастерство гатчинских преподавателей фортепиано. В целом, XV «Серебряное озеро» показало, что пианистическая школа получила новый импульс к развитию.

Екатерина Дзюба