100 тысяч – школьному музею

Во Всеволожске в музее «Дом авиаторов» 23 мая состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного смотра-конкурса музеев образовательных организаций Ленинградской области.

Поздравляем Музей боевой славы и истории родного края Войсковицкой школы № 1, который стал лауреатом в номинации «Военно-патриотические музеи».

Смотр-конкурс музеев проходил с 16 января по 22 апреля и включал три этапа: заочный, очный и выездной. В региональном этапе приняло участие 29 музеев образовательных организаций из 17 муниципальных образований Ленинградской области.

Во время заочного этапа необходимо было предоставить конкурсную заявку. На очном этапе в областном центре «Ладога» руководители музеев представляли содержание деятельности школьного музея, его достижения, личный вклад обучающихся в разноплановую работу музея, интегрированность деятельности школьного музея в образовательный процесс и организацию временных экспозиций, посвященных памятным датам в истории Оте-чества. По итогам очного этапа были определены 12 финалистов.

Третий этап был выездным: члены жюри отправились в музеи, вышедшие в финал, где смогли познакомиться с юными экскурсоводами, которые провели для них экскурсии.

Руководитель Музея боевой славы и истории родного края Войсковицкой школы №1 Евгения Лисовская и ребята-экскурсоводы достойно защитили честь Гатчинского округа, справились со всеми заданиями каждого этапа и стали лауреатами. Музею вручен сертификат на сумму 100 тысяч рублей на развитие музейной экспозиции.

Конкурс, призванный укрепить связь поколений, пробудить интерес к истории и культуре России, выявить и поддержать талантливых исследователей среди школьников, был организован государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр «Ладога».

Андрей Соколов