Коллектив был организован в 1995 году, и всё это время занимается в Центре творчества юных города Гатчины под бессменным руководством Елены Бояковой.

- Название нашего концерта символическое – «Дорога к солнцу». Эта дорога, которая никогда не заканчивается, благодаря новым «пешеходам» – детям. Чистым, светлым и талантливым,

– считает Елена Давыдовна. - Сердце каждого ребенка открыто для музыки. Надо только помочь ему увидеть богатое разнообразие мира, и тогда, став частью души, музыка поселится в нем навсегда.

Коллектив поздравила директор ЦТЮ Надежда Корбут.

- Благодаря Елене Давыдовне Бояковой «Солнечный остров» продолжает светить солнцем глаз наших детей уже 30 лет, – сказала Надежда Владимировна. - Радует, что каждый год в коллектив приходят новые дети, которые со сцены заряжают нас энергией своих сердец. Желаем «Солнечному острову» дальнейшего процветания, новых талантливых детей и понимающих родителей. Ведь путь к творчеству сложен и многогранен.

Благодаря помощи родителей праздничный вечер был наполнен теплыми воспоминаниями на большом экране. Зрителям показали видеоклипы и слайд-шоу из фотографий разных лет. Как на машине времени, участники встречи путешествовали из года в год по 30-летней истории коллектива. Вспоминали друзей и единомышленников, выпускников студии и их родителей. Вот на фото маленький мальчик с большими глазами, а дальше на сцене появился уже стройный серьезный юноша – лауреат престижных конкурсов Михаил Ловягин и хореографический коллектив «Солнышко». Вместе они исполнили знаменитую «Смуглянку».

В далеком 1995 году девчонки в возрасте от 3-х до 7 лет пели под аккомпанемент баяна народные песенки-потешки. Роста были разного, поэтому название коллектива родилось само собой – «Матрешки». Занимались увлеченно и уже вскоре стали активно выступать на различных мероприятиях. Задорных «матрешек» в ярких народных костюмах с удовольствием встречали зрители.

Шло время. «Матрешки» подрастали. В коллективе стали заниматься мальчики. Изменился репертуар, появились детские эстрадные песни и возможность писать фонограммы. И тогда возникла необходимость изменить название коллектива. Так на творческой карте города Гатчины был открыт «Солнечный остров».

В коллективе выросли солисты, успешно выступавшие на областных, всероссийских и международных конкурсах в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе, Сочи, Калининграде, Вологде, Иванове и даже в Болгарии. Это Даша Злыгостева, Артем Кондрашов, Аня Танаева, Ульяна Усатова.

В 2005 году образовался творческий дуэт «Даша и Дима». Самыми яркими были номера с образцовым хореографическим коллективом «Солнышко», который стал партнером «Солнечного острова». А какой незабываемой была совместная поездка в Москву! А первое место на конкурсе «Кумиры XXI века» и выступление в БКЗ «Октябрьский» на юбилее Победы!

В 2006 году коллективу было присвоено почетное звание «образцовый».

К 20-летию в коллективе занималось уже 40 человек от 6 до 15 лет. В штате появился хореограф. В музыкальной копилке – множество разнообразных номеров, были сшиты профессиональные костюмы.

В репертуаре «Солнечного острова» всегда были только добрые, светлые, солнечные песни. Есть среди них новые, а есть те, которые исполняются уже 30 лет. Например, песня про утят из мультфильма «Утенок Тим». Она очень нравится и современным детям.

«Солнечный остров» сегодня – это девчонки и мальчишки. Это занятия вокалом с Еленой Давыдовной Бояковой и хореографией с Дарьей Александровной Светловой. Это репетиции и концерты, конкурсы и фестивали, большие творческие планы и проекты. Это множество дипломов, грамот и благодарностей коллективу и его руководителю.

Творческая жизнь «Солнечного острова» продолжается!

Татьяна Можаева