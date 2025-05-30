Банковская карта и деньги? Беречь от детей!

24 мая в УМВД России по Гатчинскому району обратилась мама девятиклассника одной из гатчинских школ. Сыну на мобильный поступил звонок: злоумышленник представился учителем и под предлогом смены данных в электронном дневнике выспросил у ребенка код из смс. В результате была взломана учетная запись на «Госуслугах», после чего на связь вышли «специалисты» Госуслуг и Росфинмониторинга.

Напугав подростка противоправными действиями в отношении него самого и его семьи, преступники убедили его взять банковскую карту матери и перевести с нее деньги на свою карту. Школьник перевел себе 275 тысяч рублей, потом по указке мошенников поехал к банкомату в Новом Свете, где снял со своей карты всю сумму и через банкомат отправил на чужую виртуальную банковскую карту. Деньги канули.

В тот же день в гатчинскую полицию поступило заявление еще одной матери девятиклассника. Ее сыну позвонил мошенник, представившийся сотрудником «Озона», и под предлогом доставки товара выманил у него четырехзначный код из смс. Вслед за этим ребенку сообщили, что у него взломали «Госуслуги», а затем липовый сотрудник Росфинмониторинга внушил подростку, что для предотвращения противоправных действий необходимо задекларировать денежные средства.

Школьника не смутил этот бред – он взял из родительского сейфа 3200 долларов США, с помощью знакомого совершеннолетнего обменял их в банке на рубли и через банкомат на Ленинградском шоссе отправил деньги на какой-то счет. Общий материальный ущерб превысил 218 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ – мошенничество.