Коммунарские легкоатлеты на Первенстве Ленобласти

Вернулись ребята с большим комплектом медалей. Ярослав Гренадеров дважды поднимался на первую ступень пьедестала: в беге на 200 м и в беге 60 м с барьерами. Валерия Гарилевич тоже вернулась с двумя наградами: золотой (бег на 60 м) и серебряной (бег на 60 м с барьерами) медалями. Ростислав Гренадеров также дважды поднимался на пьедестал: он занял первое место в прыжках в высоту и второе место в прыжках в длину. Захар Козырев завоевал второе место (толкание ядра), Анна Зинякова – третье место (бег на 800 м), Максим Хорьков – третье место (бег на 60 м с барьерами).

В эстафетном беге 4х100 м команда Коммунарской спортивной школы завоевала первое место! Поздравляем всех спортсменов и их тренеров-преподавателей С.Е. Быняева, М.М. Никитина.

Андрей Соколов