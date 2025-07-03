Ленобласть делится с регионами опытом бережливости

«Можно повышать производительность труда в одном коллективе, а можно сделать это государственной политикой. На стратсессии Минэка РФ рассказал об опыте Ленобласти по внедрению в программы колледжей предмета «Бережное производство» и повышению производительности труда в областном здравоохранении – для нас полученный эффект измеряется не только миллионами рублей, а еще и ликвидацией очередей к врачам и дефицита препаратов, своевременным приемом и оказанной помощью. «Фабрика процессов», которой мы оснастили все колледжи для предмета «Основы бережливого производства», тиражируется в регионы: Крым, Тюмень, Владимир забрали пилотный проект для реализации. Наш опыт станет основой будущей федеральной программы по повышению производительности в «социалке», но чтобы процесс в регионах шел ровнее, предложил: создать штабы по производительности при главах регионов, сформировать экспертную группу губернаторов при Госсовете и разработать единую программу для обучения бережливости команд соцучреждений по всей стране», — отметил губернатор Александр Дрозденко.