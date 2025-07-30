Судебные приставы взыскали миллион рублей

Группа сотрудников ДПС на протяжении нескольких лет вымогала деньги у водителей. Их схема была отработана до мелочей: сначала автомобиль останавливали под предлогом проверки документов. Затем, подозревая водителя в алкогольном опьянении, настаивали на медицинском освидетельствовании. Если автомобилист отказывался, следовал намек: либо крупный штраф и лишение прав, либо «мировая» за вознаграждение.

Суд квалифицировал их действия по ст. 290 УК РФ и обязал выплатить коррупционные штрафы. Исполнительный лист о взыскании с одного из фигурантов дела поступил в специализированный отдел судебных приставов по г. Санкт-Петербургу ГМУ ФССП России. Сумма задолженности составила 1 млн рублей.

Но должник попытался избежать наказания: не являлся к судебным приставам, игнорируя их требования.

Сотрудник органа принудительного исполнения арестовал денежные средства на счетах мужчины и ограничил его в праве на выезд за пределы России.

После чего, должник погасил штраф в полном объеме.

Пресс-служба ГМУ ФССП России