Вырица: благоустройству быть!

В ходе визита в Вырицу сотрудники администрации осмотрели конкретные объекты, посетили адреса, которые жители называли как проблемные. В частности, улицу 1 Мая, где происходит регулярное затопление. Это региональная дорога, поэтому совместно с Ленавтодором будет принято решение, где надо дополнительно проложить трубы, где их надо почистить: должна быть возможность естественного оттока воды по существующей системе водоотведения.

Но здесь, как заметила Людмила Николаевна, должна быть общая ответственность и юридических лиц, и предпринимателей, и граждан: «Обеспечивая себе подъезды к домам, жители нередко разрушают существующую систему: продавливают либо не устанавливают трубы для водоотведения, засыпают их, не чистят. И дождливое лето выявило много таких проблемных вопросов, требующих решения».

Также глава администрации провела личный прием и встречу с гражданами. За прошлый год по Вырице поступило почти две тысячи обращений. И все эти вопросы требуют межведомственного взаимодействия, участия и решения. Жителей волнует тема обращения с твердыми коммунальными отходами, состояние системы водоотведения, экология. На встрече выступили представители организаций, ответственных за жилищно-коммунальное хозяйство, экологию, благоустройство, транспорт, образование и здравоохранение.

Медицина должна быть доступной

Заместитель главврача Гатчинской КМБ по амбулаторно-поликлинической работе Виктория Мамай рассказала о работе системы здравоохранения в поселке и перспективах развития.

Поликлиника Вырицкой районной больницы вошла в структуру Гатчинской КМБ в 2019 году. На данный момент к ней прикреплено 12700 человек, в том числе 2200 детей. На Вырицкой территории – три ФАПа: в деревнях Мины, Чаща и Новинка. Все три были построены в 2018–2019 годах по федеральному проекту развития первичной медико-санитарной помощи и обслуживают около двух тысяч жителей.

За последние годы в Вырицкой поликлинике установлен новый цифровой флюорограф, аппарат УЗИ. В 2022–2023 годах благодаря депутатам областного парламента частично заменили мебель и оргтехнику. Теперь замены требует фиброгастроскоп и аналоговый рентген в поликлинике.

Диспансеризацию в 2024 году прошли более 80% жителей, свыше 90% детей. Медицинскую помощь получили чуть меньше 9000 человек – 75% прикрепленного населения.

В поликлинике Вырицы ведут прием педиатры, терапевты, дерматовенеролог, хирург, акушер-гинеколог, невролог и фельдшеры. Кадры укомплектованы на 80%, при этом укомплектованность первичного звена – вра-чами-терапевтами и педиатрами – составляет 90%, узкими специалистами – 70%.

За последнее время в Вырице проведены важные работы: осушены подвалы здания скорой помощи, подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт и благоустройство Вырицкой поликлиники.

Однако ряд вопросов требует системного решения. Здание поликлиники устарело, третий этаж находится в критическом состоянии, система водоотведения не эффективна – сточные воды поступают в подвал. Также в поликлинике отсутствует безбарьерная среда – нет пандусов, адаптированных санитарных узлов и лифтов.

В планах на ближайшее десятилетие прежде всего кадровое обеспечение. К 2028 году укомплектованность кадрами должна составлять 95–98%, и в этом может помочь стабильная поддержка медработников (служебное жилье, социальные выплаты и пр.). Сейчас идет подготовка восьми специалистов среднего звена, которые скоро должны приступить к работе на Вырицкой территории. Также необходимо расширение штата в дневных стационарах, школах и детских садах.

Капитальный ремонт поликлиники планируется в 2026–2027 годах: обновление системы канализации, кровли, санузлов, вентиляции, меблировки и системы пожарной безопасности. Также в планах – новое оборудование и оснащение: замена рентгена, фиброскопа и кардиографа, закупка портативной техники: мобильных ультразвуковых аппаратов, кардиографов и дефибрилляторов.

В 2027 году в поликлинике запланировано открытие нового стоматологического кабинета для детей и взрослых. В ближайшей перспективе будет организован выезд мобильных бригад в отдаленные населенные пункты – Чащу, Мины и Новинку. Кроме того, будет расширена программа диспансеризации и онкоскрининга – для повышения процента выявляемости заболеваний. В целях профилактики в Вырицкой поликлинике начнутся занятия Школы здоровья, которые сейчас ведутся в поликлинике-«семиэтажке» в Гатчине и в Сиверской районной больнице.

Дороги, площадки и дворы

Заместитель главы администрации по ЖКХ и дорожному хозяйству Александр Супренок рассказал о перспективах ремонтных работ на улично-дорожной сети Вырицкой территории, о благоустройстве и газификации на ближайшее десятилетие.

В этом году ремонтируются дворы возле многоквартирных домов на ул. Слуцкой, 11 в Вырице и в деревне Мины у

домов 9–12. Устанавливается детская площадка на пересечении Оредежской и Соболевского, а также спортивное оборудование на площадках в Вырице. На следующий год в Вырице появится детская игровая площадка на Боровой, 33 и в деревне Каушта, будет оборудована спортплощадка «Олимп» в Вырице в 29 квартале.

В 2026 году запланирован ремонт асфальтового покрытия на пр. Кирова, Володарского, устройство тротуара на Пильном проспекте от Боровой до Охотничьей и на Боровой и Охотничьей улицах. Также будут обустроены тротуары на Ленинградском проспекте, на пр. Володарского и вдоль автодороги на Подольской, Оредежской и Краснофлотской – на всём протяжении Вырицы.

В 2027 году будет проведен ремонт асфальтобетонного покрытия Коммунального проспекта и сделаны пешеходные дорожки вдоль участков автодороги на ул. Бакунина, Максимова, Андреевской, Чехова, Ушаковской и Рабочей – также на всём протяжении поселка.

До 2035 года должен быть построен автомобильный мост через Мельничный ручей и пешеходные мосты возле лагеря «Маяк» и ул. 1 Мая, в «Березовой роще». Запланирован ремонт Мельничного проспекта, улиц Калинина, Слуцкой, Вокзальной (включая д. Никольское), Урицкого, Ленина, Лейтенанта Шмидта и Черняховского.

До 2035 года в Вырице на ул. Ленина запланировано строительство двух многоквартирных домов.

В этом году модернизируется скважина на ул. Бернадского, 34-а с внедрением станции водоподготовки, в 2025–2026 на Бернадского будет проведена модернизация водопроводных сетей.

В 2026 году пройдет капитальный ремонт участка теплотрассы от котельной №32 до дома №4 по Оредежской и до дома №34 по ул. Соболевского. Котельную №14 на ул. Бакунина переведут на газ.

С 2026 по 2028 год в Вырице запланирована модернизация канализационных сетей на ул. Чехова и канализационных очистных сооружений. В 2029 году – модернизация водопровода на ул. Бакунина и Никольской.

В 2030–2032 годах модернизируют скважины с внедрением станции водоподготовки на

ул. Никольской, Жертв Революции и в деревне Мины. И до 2035 года должен быть построен межпоселковый газопровод от Вырицы в сторону Чащи.

Благоустройство общественных пространств в Вырице расписано по годам. В 2026 будет приведена в порядок территория на пересечении Набережной и Павловского проспекта. В 2027 благоустроят пересечение улиц Андреевской и Слуцкой. На 2028–2031 запланированы работы в «Березовой роще» вблизи Октябрьской улицы. В 2032–2035 поэтапно будет благоустроена территория напротив спорткомплекса на Мос-

ковской улице.

Образование

В этом году разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания детского сада №50, сам ремонт запланирован на 2027 год. В Минской начальной школе – детском саду также в планах ремонтные работы до 2035 года.

В 2026 году будет произведен проектно-сметный расчет реновации филиала Вырицкой средней школы на Майском проспекте для детей с ОВЗ. Планируется утепление спортзала, ремонт цоколя и кровли основного здания, кабинетов, гардероба, туалетов и прочего. Работы начнутся в 2027 году.

…Во время встречи с представителями гатчинской администрации было задано много вопросов. Все поступившие в ходе встречи обращения внесли в протокол, и в течение месяца граждане получат ответы.

- Вырица заслуживает к себе особого внимания, уважения и, конечно, конкретных дел, – подчеркнула Людмила Нещадим.

- Да, за последнее время происходят определенные изменения: мы ремонтируем улицы, благоустраиваем общественные пространства. Но территория огромная, с большим количеством населенных пунктов, и здесь необходимо изменить сам подход. Со следующего года начнем комплексно ремонтировать улично-дорожную сеть. За основу возьмем социально значимые объекты: школы, садики, храмы, больницу – и будем включать в работу целые кварталы.

Андрей Соколов