Как участникам СВО получить в Ленобласти землю

Кто может подать заявку?

Военнослужащие, заключившие контракт до 1 июня 2023 года.

Военнослужащие, заключившие контракт с 1 июня 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Военнослужащие, которые заключили контракт с 1 октября 2024 года, по приказу военного комиссара или начальника пункта отбора.

Члены семьи погибших участников СВО, перечисленных выше. К ним относятся:

родители, супруг или супруга (не вступившие в повторный брак), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, но ставшие инвалидами до достижения этого возраста, дети не старше 23 лет, обучающиеся очно в образовательных учреждениях.

Необходимые документы (в зависимости от ситуации):

Паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Документы, подтверждающие проживание в Ленинградской области. Копия контракта о военной службе или добровольном содействии.

При необходимости, подтверждение награждения государственными наградами.

Документы, удостоверяющие полномочия представителя (если заявка подаётся не лично).

При необходимости, документы, подтверждающие гибель участника СВО.

Документы об инвалидности детей или их очном обучении.

Как подать заявку?

Подайте заявление в администрацию муниципального района или округа Ленобласти.

Получите земельный сертификат для получения участка.

После увольнения с военной службы или окончания действия контракта участник СВО может использовать земельный сертификат для получения земельного участка: в любом районе 47-го региона можно сформировать его самостоятельно или обратиться за его предоставлением от 6 до 15 соток для ИЖС и для ведения садоводства для собственных нужд.

Сертификат на земельный участок можно обменять на 419 тысяч рублей, подав заявление в МФЦ или Центр социальной защиты населения.