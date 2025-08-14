Поиск на сайте
Новые форматы профориентации школьников освоят педагоги Ленинградской области

Порядка 90 педагогов Ленинградской области освоят новейшие форматы работы по профориентации школьников на Всероссийском марафоне переподготовки и повышения квалификации педагогов, который начнется в августе и продлится до конца года. Марафон охватит педагогов из всех федеральных округов, в том числе СЗФО. В этом сезоне к нему впервые присоединятся представители Всероссийского сообщества наставников-просветителей.

Рубрики:  Образование

После прохождения профессионального обучения и повышения квалификации, учителя Ленинградской области смогут получить статус педагога, ответственного за профориентацию. Помимо помощи школьникам в поиске профессионального пути, педагоги смогут организовывать эффективную профориентационную работу с учетом потребностей рынка труда. Всероссийский марафон организует Фонд Гуманитарных Проектов — оператор проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее».

За время обучения педагоги освоят современные инструменты профориентационной работы и узнают, как эффективно работать с подростками, которые выбирают профессию, какие тренды сегодня определяют развитие инженерно-технического образования, как интегрировать профориентационные практики в уроки и внеурочные занятия и какие планируемые результаты, связанные с профессиональным развитием, уже содержатся в федеральных образовательных стандартах. Педагоги узнают, как устроена работа профессиональных сообществ, к которым школьники смогут присоединиться уже во время учебы, а также познакомятся с успешными практиками своих коллег.

Сейчас количество педагогов, ответственных за профориентацию, составляет более 100 тыс. человек, а Единая модель профориентации внедрена во всех регионах России

Напомним, Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» реализуется в Ленинградской области с 2019 года. С помощью федерального проекта с профессией определились более 25 тысяч учащихся в Ленинградской области с 6 по 11 класс. На региональном уровне руководство проектом осуществляет ГБУ ДО Центр «Интеллект». В этом году более 300 учителей стали участниками программы обучения для педагогов-навигаторов проекта.