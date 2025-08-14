Самые быстрые на «Гатчинской дорожке»

В соревнованиях на стадионе «Спартак» смогли принять все желающие. Беговая программа состояла из трех дистанций - 100, 1000 и 5000 метров.

Забеги на 100 м проводились от младших участников к старшим, а на 1000 и 5000 м были сформированы согласно указанному при регистрации предполагаемому финишному времени.

В стартах приняли участие более 450 атлетов, из них 160 детей. Десятки забегов в течение одного дня, шикарная атмосфера и прекрасный стадион — именно такой запомнится «Гатчинская дорожка - 2025».

На дистанции 1000 метров среди женщин с новым рекордом соревнований победу одержала Нигина Тухтаева (Тюменская обл.) — 02:44,7. Среди мужчин, также с рекордом, первенствовал Даниил Яковлев (Санкт-Петербург) — 02:34,7.

Отметим высокие результаты и острейшую борьбу у мужчин на дистанции 5000 метров: три участника из 15 минут. Олег Бабчин мощным ускорением вырвал победу у Дмитрия Кудряшова на финишной прямой.

Отдельно поздравим гатчинскую атлетку Валерию Гавриловец с победой среди женщин на дистанции 5000 метров, обновившую свое же прошлогоднее лучшее время соревнований — 0:17:12,8. Валерия получила Приз памяти Павла Сергеевича Морщинина, участника Олимпийских Игр 1960 в Скво-Вэлли, учрежденный ЗАО «Гамбль».

Лучшим среди гатчинцев с результатом 0:16:00,1 стал Роман Андреев, он был отмечен призом от АНО "Беговая Гатчина".

Спасибо участникам, гостям, болельщикам, зрителям, судьям и волонтёрам за создание настоящего праздника спорта! Спасибо администрации города за возможность проведения соревнований на центральном стадионе города!

Абсолютные победители и призеры «Гатчинской дорожки».

Дистанция 100 метров:

- мужчины: Заварин Григорий (Санкт-Петербург), Харламов Александр (Санкт-Петербург), Плясов Андрей (Ленинградская обл.)

- женщины: Шалыгина Анна (Санкт-Петербург), Дергунова Татьяна (Ленинградская обл.), Михайлова Дарья (Ленинградская обл.).

- Дистанция 1000 метров:

- мужчины: Яковлев Даниил (Санкт-Петербург), Селиванов Олег (Санкт-Петербург), Берсевич Евгений (Санкт-Петербург).

- женщины: Тухтаева Нигина (Тюменская обл.), Шалыгина Анна (Санкт-Петербург), Краснопевцева Мария (Санкт-Петербург).

Дистанция 5000 метров:

- мужчины: Бабчин Олег (Санкт-Петербург), Кудряшов Дмитрий (Санкт-Петербург), Михайлов Павел (Санкт-Петербург).

- женщины: Гавриловец Валерия (Ленинградская обл.), Кубышкина Алиса (Санкт-Петербург), Резник Екатерина (Санкт-Петербург).

Предварительные результаты доступны на О-ТАЙМ (http://reg.o-time.ru/race/25268)

Сезон набирает обороты! Следующий пробег «Длинные аллеи» состоится 24 августа в парке Зверинец/лесопарке Орлова роща (https://reg.russiarunning.com/event/LongAlley2025)

Фото Mikka Hallakas