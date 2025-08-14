Трансформация госуслуг: жители Ленобласти смогут получать помощь проще

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко подчеркнул: «Людям нужны не отдельные услуги, а готовые решения для жизненных ситуаций». Это значит, что при выходе на пенсию, открытии бизнеса или оформлении документов при рождении ребенка граждане смогут получать все необходимые услуги в одном месте в режиме «одного окна».



Кураторы будут отвечать за качество и развитие конкретной услуги, что позволит гражданам знать, к кому обращаться за помощью. Важно, чтобы каждая услуга была не только быстрой, но и удобной, независимо от места проживания — будь то крупный город или маленький поселок.



Сейчас 90% социально значимых услуг можно получить в электронном виде через портал «Госуслуг». До конца 2030 года этот показатель планируют повысить до 99%.



Фото: РБК