В день Ленинградской области в Гатчине родилась Аврора

В торжественной и очень теплой обстановке семья Озеровых принимала поздравления с прибавлением и обретением нового статуса - теперь они многодетные родители.

Родителям желали, чтобы жизнь юной Авроры была наполнена счастьем, радостью и ей всегда сопутствовала удача, освещенная светом ее собственной звезды.

Семья Озеровых - из города Коммунара. Маргарита Германовна и Руслан Игоревич зарегистрировали брак тоже в Гатчинском ЗАГСе.

Дома младшую сестренку Аврору с нетерпением ждали Богдан и Алиса.