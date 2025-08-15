В день Ленинградской области в Гатчине родилась Аврора
Вчера в Гатчинском ЗАГСе состоялась торжественная церемония имянаречения малышки с прекрасным именем Аврора. Она родилась 1 августа — в День образования Ленинградской области!
Рубрики: Общество
В торжественной и очень теплой обстановке семья Озеровых принимала поздравления с прибавлением и обретением нового статуса - теперь они многодетные родители.
Родителям желали, чтобы жизнь юной Авроры была наполнена счастьем, радостью и ей всегда сопутствовала удача, освещенная светом ее собственной звезды.
Семья Озеровых - из города Коммунара. Маргарита Германовна и Руслан Игоревич зарегистрировали брак тоже в Гатчинском ЗАГСе.
Дома младшую сестренку Аврору с нетерпением ждали Богдан и Алиса.
