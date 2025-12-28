Модные советы Людмилы Ивановой

Цвет года: «между черным и широким»

Ничто не может быть вечно, как бы удобно и практично это не было. По мнению Людмилы Михайловны, которое она, как подчеркнула, никому не навязывает, в цветовой гамме будут лидировать три направления.

Чтобы потеснить черно-белые наряды, модельеры активно внедряют красный цвет. Но начали они не с ярко-красного, что уже видно на людях: пиджаки покупают интеллигентного цвета – вишневого, черешневого, бордового.

Многие уже переоделись в светлое. Голубоватые джинсы и сливочный цвет в остальном наряде – так одеваются модницы от 30 лет и старше. Среди молодежи это еще мало кто понял, но за этим будущее.

В 2026 году будет противопоставление между совсем черным и светло-бежевым, молочным цветом. Хорошо выглядит, когда девочки добавляют светлые цвета к черному.

Хорошо смотрится и ярко-синий цвет. Но больше никакие цвета в этот «разговор» не вмешиваются.

Обувь

Людмила Михайловна убедительно выступает против кроссовок. Есть ли альтернатива?

- Кроссовки – специальная спортивная обувь. Да, они удобны, но их вредно носить постоянно, – напоминает Людмила Иванова. - Кроссовки укорачивают ногу, создают разрыв в конструкции образа. Мне близки туфли, что и красиво, и полезно для стопы. Сейчас модельеры стали предлагать ботиночки на шнуровке, чуть выше лодыжки. Пока прямая подошва остается, но они более изящны и с подъемом. Очень много красивых ботинок бежевого цвета. Стали рекламировать вещи из шикарной коричневой испанской кожи. А если купить такую обувь, то стоит дополнить образ коричневым ремешком. Это мне по сердцу.

Брюки

Когда много носят широкого, то потом наступит время, когда будут носить много узкого. Такова жизнь.

- Круг пройден. И вот уже стали предлагать укороченные модели, чтобы было пространство между обувью и брюками. Мода готовит нас к супер-узким брюкам, которые напоминают лосины. Это направление только появилось. И, возможно, пока оно войдет в моду, пройдет два года. Появились прямые, почти классические джинсы. Они идут молодым и высоким, – рассказывает Людмила Иванова.

Силуэт и ткань

Экстремально большие плечи, которые мы видим на законодательницах моды, и широкие брюки – сейчас в моде. Но чтобы все начали носить пиджаки с объемными плечами – нет. Это дело только очень современных, смелых, передовых в моде. И не для каждой фигуры уместно.

- Можно сделать плечи на

2-3 см выходящие за обычную линию кроя и создать грациозность и игривость образа. Полная женщина может сделать чуть больше. Думаю, такие плечики приживутся в наступающем году, – делает прогноз Людмила Иванова.

Людмила Михайловна советует сразу не бежать за модой, а немного подождать. Для начала, может быть, купить пиджак или рубашку с чуть расширенной линией плеча, прямые брюки, прибавить к черному сливочный или белый цвет.

По поводу кожи у нее тоже есть мнение: покупать и носить только натуральную кожу, а то, что продается, хоть и красиво смотрится, но ходить в этом тяжело.

Прямые бесформенные пиджаки, как мы сейчас носим, убирают из моды. Переходят на более женственный, игривый, театральный образ. Например, предлагают укороченный пиджак, сзади со сборкой или баской, чтобы подчеркнуть талию.

- Рукава вечерних платьев, рубашек уже несколько лет сильно объемные. Как огромный «фонарище». Но для объемности нужна правильная ткань, которая держит форму и прозрачна. Можно сделать отдельные съемные рукава – темные, шелковые, прозрачные, которые одеваются под платье. Остается в моде юбка-плиссе: такая юбка хороша с приталенным пиджаком и укороченными шубками, – предлагает Людмила Иванова.

Головной убор

Зимой в нашем климате необходим головной убор. И не только для защиты волос. Регулярное переохлаждение может снизить иммунитет и в целом нанести вред здоровью.

- Зимой как альтернативу шапке предпочитаю съемный капюшон. Это удобно и сохраняет прическу, – делится советами Людмила Иванова. - Удивительный факт: в моде прижились невысокие кокошники. Меня это радует, очень патриотично и красиво. Летом в кокошниках ходит даже молодежь. Это видно на спортивных соревнованиях, на молодежных праздниках. Кокошники носят самые разные: из кожи, плетеные, однотонные и расписные. И это радует!

Одним словом, следуйте моде, но выбирайте то, что подходит и нравится именно вам.

Модные советы записала Татьяна Можаева