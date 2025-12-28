Пить или не пить? Вот в чём вопрос…

Лучше сухое

Всегда помните, что, безопасной дозы алкоголя не существует, поэтому за новогодним столом следует выпивать как можно меньше алкогольных напитков. В качестве шампанского лучше пить сухие игристые вина, «брют». Чем меньше сахара в алкоголе, тем легче он переносится организмом, поэтому не рекомендуется мешать алкоголь со сладким.

Не пить натощак!

Нельзя пить спиртные напитки на голодный желудок, поэтому хотя бы за два часа перед застольем надо что-нибудь съесть. Прием алкоголя на голодный желудок чреват патологическими, агрессивными формами опьянения, связанными с потерей памяти.

Оперируйте горячими закусками

Лучше всего закусывать спиртное горячими блюдами слизистой консистенции, с достаточным количеством жира. Такая пища будет обволакивать желудок, что предотвратит неблагоприятное воздействие алкоголя на организм. При этом надо помнить, что обжорство в праздники дает нагрузку на печень.

Движение и свежий воздух

Необходимо двигаться, так как при движении сжигаются алкоголь и калории, полученные в избыточном количестве во время обильной трапезы. Откажитесь от привычки часами сидеть за столом. Также следует чаще открывать окна, проветривать помещение и выходить на улицу. Любое движение, тем более на свежем воздухе, снижает пагубные последствия алкоголя.

Выдерживайте паузы

После праздничного застолья возобновлять употребление спиртного можно только тогда, когда весь алкоголь, полученный до этого, переработался организмом. Каждому человеку требуется разное количество времени на такую переработку – от трех суток до двух недель.

На следующее утро после застолья – никакого алкоголя, даже если мучает тяжелое нездоровое состояние. Откажитесь от крепкого чая и кофе, так как эти напитки создают излишнюю нагрузку на сердце. Вообще нельзя перегружать жидкостью подорванный застольем организм, так как могут возникнуть отеки. Лучше всего на следующий день выпить молочные напитки, капустный или огуречный рассол. Хорошо могут справиться с этой задачей любые кислые напитки типа клюквенного или брусничного морса с лимоном. Также рекомендуется употреблять горячие бульоны и супы.

Похмелье – первый шаг на пути алкоголизма

Примерно у 2% населения (чаще это люди, зависимые от алкоголя) бывает похмелье, остальные же испытывают токсическое воздействие алкоголя (продолжающаяся интоксикация). Эта интоксикация длится у здорового человека максимум 12 часов. Привычка наутро после вечеринки употреблять пиво или вино – крайне опасный путь. Нельзя наслаивать свежий алкоголь на непереработанный старый. Это дает субъективное облегчение на очень короткое время, но потом начинается токсический эффект с удвоенной силой, и вся эта система употребления алкоголя запускает механизм алкогольной зависимости, что очень опасно.

За руль – после алкометра

У многих водителей может возникнуть вопрос: «Когда после выпитого можно садиться за руль?». Это все очень индивидуально и зависит от конкретного организма и человека: от состояния его печени, количества выпитого и времени суток, когда этот алкоголь был выпит. Рекомендуется всем водителям воспользоваться алкометром, прежде чем сесть за руль.

Что делать во время трезвого праздника?

Празднование Нового года обычно ассоциируется с распитием спиртных напитков, и ситуация усугубляется продолжительными каникулами, которые располагают к ежедневным застольям. Однако сейчас всё больше людей начинают осознавать, что ритуалы, связанные с употреблением алкоголя, не только не приносят пользу, но и могут причинить существенный вред здоровью. Поэтому многие стремятся проводить праздники по принципам здорового образа жизни, отказываясь от алкоголя при встрече Нового года.

Особенно это актуально для семей, воспитывающих детей. Обязательный звон бокалов и тосты формируют у ребенка представление, будто алкоголь – обязательный атрибут любого праздника. Стараясь этого избежать, некоторые родители проводят новогоднее торжество без алкоголя, чтобы служить правильным примером своим детям.

Существует множество вариантов праздничного досуга, и вот некоторые из них:

- Создание семейных символов и традиций. Здесь можно проявить все свои творческие способности – например, совместно создать герб или флаг семьи, который будет украшать вход в дом, а можно придумать девиз, которым все члены семьи будут руководствоваться в течение следующего года.

- Подведение итогов года. Пусть каждый расскажет, чего ему удалось достичь в прошедшем году, какие качества он проявил или приобрел, как изменился в лучшую сторону. Если будет сложно, члены семьи могут помочь и рассказать о лучших качествах и достижениях друг друга – в таком случае каждый услышит теплые слова в свой адрес и почувствует, что семья им гордится.

- Обсуждение планов на следующий год. Пусть каждый расскажет, какие цели он ставит перед собой, поделится своими желаниями и мечтами. Можно обсудить, как вы можете помочь друг другу в достижении целей и реализации планов. Это будет способствовать сплочению семьи и обретению большего взаимопонимания.

- Настольные игры. Зайдите вместе в магазин настольных игр и выберите несколько понравившихся. Желательно, чтобы игры не были сложными, а также слишком простыми, самое главное, чтобы они были веселыми!

Как бы вы ни встречали праздник – со спиртным или без, главное, помнить, что Новый год – это не кутеж, а возможность отметить праздник в кругу любимых и близких людей. Будьте здоровы в наступающем новом году!

Подготовил Андрей Соколов